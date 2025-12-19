鈺創董座盧超群：記憶體缺貨到後年上半年

鈺創董事長盧超群看好明年半導體產業仍有強勁成長。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠鈺創（5351）董事長盧超群近年全力率領集團進軍AI（人工智慧）市場，已成功打入機器人、無人機等相關供應鏈，並打造AI記憶體生態系，下個月他將率隊親征美國CES消費性電子展，展示鈺創各種AI創新方案。

AI沒有泡沫疑慮

盧超群表示，明年半導體產業景氣相當樂觀，如日中天，他從未看過這麼繁榮的景象，AI沒有泡沫，市場需求由應用面帶動；至於DDR4最近價格大漲5倍，要買也買不到，蓋一座DRAM新廠到生產需要6年，各國際大廠均無意擴產DRAM，而把產能集中在HBM（高頻寬記憶體），他預估記憶體缺貨至少到2027年上半年才會紓解。

盧超群表示，AI應用使得記憶體使用量大增，一顆HBM就需要使用約20顆DRAM，需求相當可觀，供需結構明顯失衡，現在記憶體終於回到它應有的價值。

他說，全球半導體產業擴張速度超乎預期，原訂2030年達到1兆美元產值將提早到2028年達成，AI並沒有泡沫疑慮，應用面一直上來，邊緣AI應用持續落地，鈺創與亞光（3019）策略合作，以鈺創的機器人控制晶片、AI感測模組加上亞光鏡頭與3D感測模組，推出運送與機器人底座準系統，加速客戶運送機器人、服務型機器人產品落地時程。

鈺創此次前進美國CES，將以「MemorAiLink show up」為核心主軸，聚焦記憶體、智慧視覺感測、高速傳輸及隱私運算四大關鍵領域，全面展示賦能AI的創新技術與邊緣AI解決方案，提升系統效能、降低設計複雜度，並加速智慧與自動化應用的部署，共同推進未來智慧生活的願景。

