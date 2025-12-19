和泰車進軍日本商用車 砸百億投資日野經銷商

和泰汽車昨董事會決議，將斥資100億台幣投資日本日野經銷商；圖為和泰汽車總經理蘇純興。（和泰汽車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰汽車（2207）昨董事會決議，將斥資100億台幣投資日本商用車事業，其中以270.26億日圓（約54.8億台幣），向日野自動車株式會社及其子公司，取得5家日野經銷商80%股權，為和泰汽車有史以來最大的海外投資案。

和泰史上最大海外投資案

同時授權董事長於223億日圓（約45.2億台幣）額度內，展開南關東日野自動車株式會社部分營業據點（東京都及其周邊）的不動產購置商談。

請繼續往下閱讀...

和泰汽車將取得南關東、北海道、東北海道、宮城及福島5家日野經銷商80%股權，待主管機關許可後，規劃於2026年4月1日進行交割。

和泰本次交易的5家標的公司，合計擁有53個販賣據點，員工超過3000名，每年販售的商用車約1.2萬輛，占日野汽車在日本國內販賣比重超過3成，去年稅前淨利合計達15億台幣，為日本極具規模的商用車銷售與服務網絡。

和泰汽車將於日本當地設立輕資產的管理公司和泰ジャパン株式會社，負責當地5家經銷商管理協調，該公司社長和副社長都由和泰汽車派任。

為強化商用車事業的全球競爭力，豐田汽車、戴姆勒卡車、日野汽車、三菱FUSO於今年6月簽署4社合作經營整合協議，由豐田汽車與戴姆勒卡車成立控股公司，持有日野汽車與三菱Fuso兩家公司。

和泰汽車從1952年起成為日野汽車台灣代理商，合作超過73年，為提升雙方夥伴合作關係，共同經營產生綜效，日野自2023年第四季即尋求5家經銷商轉手經營，基於長期與和泰汽車的深厚信賴關係，決定移轉予和泰接手經營。

和泰汽車表示，基於公司長期成長策略，積極參與本投資案，透過此次交易，和泰將首次延伸營運版圖至日本市場，象徵集團海外布局的重要里程碑，並進一步強化與日野母廠長期穩健的合作關係。

未來和泰將在5家日野經銷商既有的事業基礎上，快速接軌日本市場經營環境，並活用在台灣累積的成功經驗與管理作法，推動當地事業穩健發展，為集團帶來新的成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法