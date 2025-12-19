中國農民工 討薪潮大爆發

中國農民工欠薪問題長年無解，且每年年底都會集中爆發。外媒報導，近日中國再度出現農民工討薪事件。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國農民工欠薪問題長年無解，且每年年底都會集中爆發。外媒報導，近日中國再度出現農民工討薪事件，而隨著中國地方政府承包的工程變多，在地方財政壓力加劇下，一旦拖欠工程款，恐進一步增加農民工討薪的難度。

新加坡《聯合早報》十七日報導，光過去一週，中國各地發生的農民工討薪事件已超過十起，討薪的方式包括堵路堵門、停工抗議、在社群平台發文等。而受房市下行影響，建築業成為討薪問題的重災區。根據網傳影片，黑龍江省大慶市的一處建築工地，幾名工人為討工資，十四至十五日在塔式起重臂上停留兩天一夜。另一名疑似為建築工人的網友十七日發文稱，一家建築業的中央直屬企業拖欠款項，「我們無法生活了」。評論區有網友說，「工地要錢一年比一年難」，也有人表示「二〇二一年的（錢）都沒要到」。

除了拖欠工資，有部分製造商透過減少工時、調低津貼來降低成本，也引發員工不滿。深圳一家科技公司本月就出現持續一週多的大規模罷工，數千名工人抵制「五天八小時」工作制。

北京當局上週召開的中共中央政治局會議，將解決欠薪列為明年經濟工作之一。新加坡南洋理工大學社會學副教授占少華表示，中國政府雖然提出諸多政策，但從官方每年公布的追回欠薪金額來看，問題一直沒有徹底解決，且每年年底都會集中爆發。中國最高法院數據顯示，全國法院二〇二三年共執行農民工薪資案逾十五萬件，執行到位金額七十八．八三億元人民幣（新台幣三五三億元）。

