美11月CPI年增2.7%低於預期 通膨壓力降溫

美國11月消費者物價指數（CPI）年增2.7%，核心CPI年增2.6%，都低於市場預期。圖為美國民眾購物情景。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國勞工部統計局（BLS）週四公布，十一月消費者物價指數（CPI）年增二．七％，核心CPI年增率二．六％，分別低於市場預估的三．一％和三％，這讓投資人燃起希望，認為通膨壓力可能已經降溫，美國貨幣政策的放寬幅度可能會超過華爾街的預期，週四美股開盤後大漲。

由於經濟數據不佳，加上11月通膨降至3.2%，英格蘭銀行18日降息1碼至3.75%。（法新社檔案照）

這是今年十一月以來BLS公布的首份通膨數據，因截至十一月十三日，美國政府才結束長達四十三天的停擺，BLS也因此無法提供CPI的月度比較；美國九月CPI和核心CPI年增率均為三％。

BLS十六日公布因政府停擺而延後發布的就業數據顯示，美國十一月非農就業人數增加六．四萬人，略優於市場預期，但失業率同步升至四．六％，創二〇二一年以來新高，顯示就業市場成長乏力。

LPL Financial首席經濟學家羅奇（Jeffrey Roach）表示：「通膨仍高於目標，但這應該是暫時的，由於未來幾個月的需求降溫，物價壓力應該會減輕，給投資人一些喘息空間。」

美國聯準會（Fed）設定的通膨目標，即該機構偏好的核心個人消費支出指數（PCE）為二％，今年九月的核心PCE為二．八％。

Fed明年一月降息的可能性仍然很低，但交易員開始預期明年三月降息的機率會更高。芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，明年三月降息的機率為六十％，高於十七日的約五十三．九％。

此外，英格蘭銀行週日宣布降息一碼（〇．二五個百分點）至三．七五％，為今年以來第四度降息；歐洲央行則維持利率二％不變。

