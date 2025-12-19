央行利率連7凍 上修經濟成長率

中央銀行昨日舉行第4季理監事會，央行總裁楊金龍會後說明決議內容，宣布利率「連7凍」，並大幅上修2025年全年經濟成長率至7.31%。（中央社）

楊金龍：貨幣政策「緊中帶鬆」 維持2％水準

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨舉行理監事會議，一如市場預期利率「連七凍」，政策利率維持在二％水準。總裁楊金龍表示，當前我國貨幣政策基調是「緊中帶鬆」，九月以來央行透過市場操作，放出三〇七六億元資金，等同調降銀行存款準備率二．三碼，主要是因應傳產面臨關稅衝擊以及當時房貸排撥，央行營造寬鬆的資金環境。

今年經濟成長率逾7％ 「非常態高成長」

另外，央行上修今年經濟成長率至七．三一％，創下十五年來新高，楊金龍說這是「非常態的高成長」，主要是AI需求超預期以及美國二三二條款推遲所致。展望明年，在新興科技應用需求仍持續擴展下，央行預估明年成長率仍可達三．六七％，為目前國內主要機構中最樂觀者。

央行並再度下修今年通膨率，預估今年消費者物價指數CPI與核心CPI年增率分別為一．六六％與一．六五％，明年同步降至一．六三％。

全球央行貨幣政策路徑不一，外界關切台灣央行下一步動作。楊金龍說，目前二三二條款尚未公布，「假如二三二對我們很嚴苛，衝擊很大，加上物價也低，當然有降息空間；若通膨以及通膨展望都很溫和，就沒有什麼升息條件。」

美方了解台灣外匯管理不易

另央行日前與美國發布聯合匯率聲明，是否影響新台幣匯率「柳樹理論」？楊金龍說，央行與美國財政部溝通良好，透過央行說明，美方慢慢了解到台灣這種小而開放市場外匯管理不易。

楊金龍表示，台灣外匯市場有點類似極端氣候，幾天之內就把一年的雨都下完了，當資金「巨量、集中」地進出，央行目的是盡量維持新台幣匯率動態穩定，不要出現單向貶值或是升值的預期。

楊金龍也澄清外界對於央行在匯率老是在服務出口商的說法。楊金龍強調，金融自由化之後，匯率已經不是產業政策的一環，央行任務是維持新台幣匯率穩定，不可能為了出口商犧牲，這種敘述是失真的。

