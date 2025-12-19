房貸總量管制 央行有條件鬆綁

楊金龍四大談話重點

明年起回歸各銀行內部控管 仍維持第7波房市信用管制

針對媒體關切中央銀行對於新青安、新青安2.0的態度，央行總裁楊金龍坦言，新青安有好的一面，也有不好的一面，「太寬鬆就是不好」，央行處理新青安的代價「我承認也算高」。（中央社）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日理監事會議後宣布對實施一年的銀行自主總量管制「有條件鬆綁」，給予銀行彈性，但仍維持現行第七波房市選擇性信用管制不變。總裁楊金龍表示，目前央行對於房市政策基調仍是「緊的」，理事們一致認為第七波管制措施仍應持續，房價是其中一個指標，房地產市場的調整如同大象轉身，「要慢」、「不要太快」，目標是看到房市軟著陸。

目前央行對於房市政策基調仍是「緊的」，理事們一致認為第7波管制措施仍應持續。（資料照）

楊金龍：房市政策基調仍是緊的

央行於去年請銀行自主管理未來一年不動產貸款總量，並於九月祭出第七波打炒房措施以來，房市管制成效逐漸顯現，包含銀行貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩，房市交易持續降溫，且房價漲勢減緩。

全體銀行不動產貸款集中度也從去年六月高點的三十七．六一％，緩降至今年十一月底的三十六．七％；全體銀行不動產貸款餘額、購置住宅貸款餘額及建築貸款餘額年增率呈下降趨勢，至今年十一月底分別降至三．七九％、四．八一％及〇．六八％。

考量近一年來，銀行多已落實執行總量管制，且不動產貸款相關指標均有改善，明年起不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管，但需每月向央行報送相關資料，且央行也會加強專案金檢；楊金龍說，這算是「有條件鬆綁」、是給予銀行彈性。

大象轉身 央行盼看到軟著陸

外界關注近期房市量能萎縮、房價也有鬆動，央行是否滿意目前房市管制成效？什麼條件下才會全面鬆綁房市管制？楊金龍說，「若是滿意就會全面鬆綁」，但理事一致認為第七波管制仍需維持，主要是房價的調整還不夠。

楊金龍形容房地產調整就像大象轉身，現在已經轉到一定程度，央行希望看到的是房市軟著陸，在房價修正中，不影響金融穩定，只是現在尚未看到這樣的條件。

新青安助購屋 央行處理代價高

至於新青安即將到期，財政部可能推出二．〇；楊金龍審慎看待，表示新青安協助年輕人購屋成家立意良善，但也坦言「央行處理新青安代價我承認算高」。

