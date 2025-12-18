央行利率估連7凍 日銀料升息1碼

市場普遍預期台灣央行利率將連七凍。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國聯準會（Fed）上週降息一碼後，本週將有歐洲、英國以及台灣、日本央行接棒舉行利率會議，市場普遍預期台灣央行利率將連七凍，日本央行（日銀）可能重啟升息；主要央行貨幣政策分歧，也將影響國際資金流向，進而影響全球股匯市、甚至債市表現。

我國央行在二〇二四年三月政策利率升至二％後，迄今已連續六季不動，因美國新關稅政策上路，市場瀰漫不確定性，央行對今年台灣經濟成長率預估相對保守，直到九月才由三．〇五％調高至四．五五％；惟主計總處公布第三季經濟成長率再度超乎預期，央行此次將二度上調今年經濟成長率，與主計總處最新預估的七．三七％，應不會相差太多。

儘管台灣今年經濟表現優異，但傳統與科技業呈現兩極化發展，傳統產業不但受到關稅衝擊，上半年因新台幣急升、匯損壓力大，央行此時升息恐雪上加霜，而房市管制措施尚未鬆綁前，央行降息恐與現有打炒房政策形成矛盾，一般認為，央行利率將維持不動。

市場聚焦房市管制成效、鬆綁等條件，以及先前央行與美國財政部共同發布匯率聲明中提及央行將每季發布干預匯率報告會以何種形式公布，是否影響央行對匯市的調節做法。

另日本央行在去年三月結束負利率、七月升息至〇．五％後，市場普遍預期在物價與匯率壓力下，日本央行週五將升息一碼，政策利率提升至〇．七五％，創下一九九五年以來的三十年新高。

熱錢匯出 台幣貶7個半月新低

對於日本升息的預期使日圓兌美元匯率近日出現反彈，但新台幣兌美元匯率則受到股市修正、外資賣超且熱錢匯出影響，昨日收在三十一．五二六元、創下七個半月新低。

根據央行統計，今年迄今新台幣仍升值三．九八％，在主要亞幣中僅次於新加坡幣的五．一％；人民幣升值三．六％；日圓小升〇．四六％；韓元貶值〇．四七％，為今年最弱亞幣。

