股匯雙殺 台幣重貶1.78角

〔記者陳梅英／台北報導〕甲骨文暴跌、AI泡沫疑慮再起，美股收黑，連動台股週一開低走低，收盤下殺三三一．〇八點，外資反手賣超近五百億元，熱錢匯出下，新台幣同步走貶，終場收在三十一．三八元兌一美元、重貶一．七八角，淪為當日最弱亞幣，成交量達二十一．二四五億美元。

匯銀人士指出，台幣雖急跌近二角，仍落在三十一至三十一．五元區間內；新台幣匯價除受美元間接影響外，與股市連動密切，後續觀察股市表現與外資動向。

超級央行週在上週由聯準會揭幕後，本週有歐洲央行、英國、台灣及日本央行接棒，各國央行決策也將影響資金流向。另，聯準會官員對二〇二五年利率路徑分歧擴大，市場也高度關注本週美國公布的通膨與失業率等關鍵數據。

根據央行統計，昨日截至下午四點，美元指數小幅反彈〇．〇四％，主要亞幣除台幣之外皆呈升值走勢；其中，日圓在日本央行可能重啟升息下升值〇．二五％，為亞幣最強；韓元也升〇．一八％、人民幣升〇．〇九％、新加坡幣升〇．〇六％，台幣貶值〇．五七％。

儘管人民幣匯率近期表現相對亮眼，昨日在岸價、離岸價雙雙升破七．〇五兌一美元、來到十四個月新高，即將挑戰七元整數關卡；不過，人民幣定存利率持續下探，仍難吸引投資人青睞。

11月人民幣存款餘額 近5個月新低

根據央行統計，十一月國銀人民幣存款餘額續降至一一五九．三三億人民幣（下同）、連四個月減少，創五個月新低。

央行自二〇一三年開辦人民幣業務以來，國銀人民幣存款曾一度風光，但二〇一八年後出現明顯轉折，至今人民幣存款餘額已連續八年下滑，從高峰時期逾三千億元，今年多在一一〇〇億元左右，蒸發超過一半。

