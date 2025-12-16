美掃地機器人始祖iRobot破產

美國掃地機器人始祖iRobot十四日已向德拉瓦州破產法院聲請破產保護。 （彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國掃地機器人始祖iRobot表示，因無法因應低價對手競爭和美國的新關稅，十四日已根據美國破產法十一章，向德拉瓦州破產法院聲請破產保護。

中國代工廠杉川收購

這家以Roomba品牌掃地機器人聞名全球的廠商，今年三月曾對公司能否持續營運表達疑慮。iRobot表示，在聲請破產保護後，將把公司控制權移交給主要代工廠兼債權人杉川機器人公司（Picea），而在被後者收購後，將轉為私人公司。

iRobot二〇二四年營收約六．八二億美元，但獲利卻因科沃斯（Ecovacs）等中國對手的競爭而被侵蝕。iRobot雖然仍主導美國和日本等主要市場，但激烈的競爭已迫使該公司調降售價，並大舉投資以升級技術。

美國的新關稅也傷害iRobot，尤其是對越南進口商品徵收四十六％關稅，該公司在當地製造真空吸塵器來供應美國市場。根據iRobot向破產法院申報的文件，今年關稅使該公司的成本增加二三〇〇萬美元，並使其更難制定未來的營運計畫。

iRobot的債務高達一．九億美元，這筆債務源自於該公司二〇二三年向杉川貸款，來為其營運進行再融資。亞馬遜曾考慮斥資十四億美元收購iRobot，但因歐洲的反壟斷調查而作罷。在亞馬遜的收購計畫告吹後，iRobot無法償還對杉川的欠款，杉川從凱雷集團（Carlyle Group）管理的一組投資基金收購iRobot的債權。

iRobot表示，公司將持續營運，預計破產重整計畫不會影響公司應用程式功能、客戶方案、全球合作夥伴、供應鏈關係或產品支援。

