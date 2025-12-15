金融三業對中曝險 續創低

我金融三業對中國曝險水位，再創歷史新低。圖為中國北京。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕中國風險持續升高，我國金融三業曝險再創歷史新低！到今年十月底，銀行、保險與證期投信顧業對中曝險降到七七二四億元、年減一八二三億元或十九％；其中，保險業的「產險業」自二〇二三年一月就「零曝險」。

「曝險」是指授信、投資及資金拆存三大項目，曝險部位越大，相對風險就越高。到今年十月底，「金融三業」對中國曝險合計七七二四億元，較去年前十月的九五四七億元減少一八二三億元，創下史上最低金額。金融業主管表示，若趨勢不變，曝險很快就會看到「六字頭」。

「銀行業」今年前十月對中國曝險合計七一三四億元，年減一六一四億元。若以銀行業「淨值」來看，基於風險考量，金管會設有「對中國曝險法定門檻」，要求曝險金額占淨值比重不得超過一〇〇％，今年十月底本國銀行對中國曝險占淨值比重十四．五％，這也是統計以來最低。

銀行局副局長張嘉魁說，最近幾年中國經濟成長趨緩、債務及房地產風險增加，國銀對中國的授信及投資已採取審慎保守態度。

另保險局主秘古坤榮指出，「保險業」至十月底對中國曝險五一四億元，年減二十二．六％，其中「產險業」自二〇二三年一月底起對中國就是「零曝險」。

證期局副局長黃厚銘也指出，至今年十月底，「證券期貨投信顧業」對中國曝險降至七十六億餘元，是二〇一九年一月以來最低，曝險下降主要是證券商、自營部位減少，受到美國對等關稅政策影響，使券商減碼對中國股債投資。

