房市內需為主 港、馬「外資」主力

〔記者徐義平／台北報導〕台灣房地產國際流通率並不高，主要仍以內需為主，若彙整地政司過去五年統計年報，可發現香港、馬來西亞是台灣房產的前兩大國外買家，二〇二〇至二〇二四的五年期間，合計買進建物面積達十．一五萬坪，接近一座台北一〇一大樓。

根據統計，二〇二〇至二〇二三年，香港買家單一年度買進的建物面積均逾一．三五萬坪，二〇二三、二〇二四年則跌破一萬坪；馬來西亞買家買盤相對穩定，二〇二〇至二〇二四年約落在五八八五至六八六四坪間，去年突然大增至接近一萬坪。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，馬來西亞學生向來在台灣維持一定數量，甚至部分是華僑身分，不少人畢業後在台就業、定居，因而產生一些居住的需求購屋；香港則是在前幾年政治氛圍動盪時，出現一小波來台移居潮。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，二〇一九年反送中運動以來，香港移民來台人數在二〇二一年達到高峰，隨後因審查趨嚴而回落，二〇二四年居留人數降至五三六八人，回到二〇一九年水準，購置房產需求大幅下滑。

他也說，馬來西亞華人來台留學、畢業留台就業的不少，有全球最大的「留台校友會」網絡；儘管台灣房價高漲，但相較於新加坡的高門檻或馬幣長期波動，台灣房地產被視為相對保值且穩定的資產配置。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，馬來西亞房產稅負與交易成本更低、租金投報率更高，但近幾年大馬房市出現供給過剩疑慮，房價疲弱，或許有部分高資產華僑因此轉進台灣不動產；另也不排除是新加坡近期嚴查海外資金，導致外地資金繞道經大馬轉進台灣。

