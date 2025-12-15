三面夾擊 福斯德勒斯登廠將停產

德國福斯集團的德勒斯登廠16日起將停止生產。（彭博資料照）

首度關閉德國生產線

〔編譯盧永山／綜合報導〕德國福斯集團的德勒斯登廠十六日起將停止生產，為該公司成立八十八年以來首度關閉德國的生產線，主要因為在中國的銷售疲軟、歐洲需求低迷，加上川普徵收關稅影響美國銷售，使該公司面臨現金流壓力。

由於歐盟正在評估是否調整原定自二〇三五年起全面禁止銷售新燃油車的政策，福斯集團預期燃油車的使用壽命會拉長，正重新分配未來五年約一六〇〇億歐元的投資預算。該公司每年都會滾動式更新其五年投資計畫，該預算近年來大幅削減，二〇二三至二〇二七年期間的預算為一八〇〇億歐元。

請繼續往下閱讀...

福斯集團財務長安特利茲（Arno Antlitz）今年十月時曾說，該公司今年的現金流可能略為轉正，一改先前預期現金流接近零的說法。但分析師指出，福斯集團仍將面臨進一步的壓力。

伯恩斯坦（Bernstein）分析師芮特曼（Stephen Reiyman）表示：「福斯集團二〇二六年的現金流肯定面臨壓力，燃油車壽命預期會延長，必須著眼於新一代汽油技術，因此需要新的投資，該公司正尋求削減支出和提高營業利潤的方法。」

自二〇〇二年以來，德勒斯登廠生產的汽車不足二十萬輛，不到福斯集團沃爾夫斯堡中央工廠年產能的一半。德勒斯登廠停產，標誌著福斯集團在削減德國產能的計畫上邁出了一小步；這個調整是去年與工會達成協議的一環，該協議也導致福斯集團旗下品牌在德國裁員三．五萬人。

福斯集團品牌主管舍費爾（Thomas Schafer）本月稍早表示，該公司並未「輕率」做出關閉生產線的決定，但從經濟角度來看，這個決定是必要的。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法