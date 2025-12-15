美教授︰中破紀錄順差 曝2警訊

中國今年前11月貿易順差突破1兆美元，對北京和全世界將是一大警訊，中國不再是引領全球經濟成長的引擎，反而成了拖累全球消費需求成長的絆腳石。（法新社資料照）

對內凸顯成長模式難持續

對外顯示已成拖累全球消費成長的絆腳石

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國康乃爾大學貿易政策教授普拉薩德（Eswar Prasad）近日投書英國《金融時報》指出，中國今年前十一個月貿易順差突破一兆美元，對北京和全世界將是一大警訊，中國大力發展出口對全球經濟並非吉兆，中國不再是引領全球經濟成長的引擎，反而成了拖累全球消費需求成長的絆腳石。

文章指出，不斷成長的貿易順差展現了中國的出口實力，卻也凸顯了中國經濟和政府政策的問題；如此龐大的貿易順差，也將阻礙北京當局將自己塑造成全球貿易規則捍衛者，以及提升人民幣在國際金融市場地位的野心。

生產過剩外溢 遭抵制

中國成長模式正變得越來越難以持續。COVID-19疫情後，儘管勞動力萎縮、生產力疲弱，靠信貸驅動的投資仍支持中國經濟成長。但高額投資並未轉變成生產力提升或企業利潤增加，就業和薪資成長乏力，加上房價下跌和民眾對政府缺乏信心，都抑制了民間消費，由此造成的工廠產出和國內消費之間的失衡，使得出口成為中國經濟唯一出路。

但中國大力發展出口對全球經濟並非吉兆，反而成為拖累全球消費需求成長的絆腳石。

反內捲 深陷通縮泥淖

中國試圖透過自上而下的干預來解決自己造成的問題，近期推出「反內捲」政策，旨在遏制引發通縮並壓低企業利潤的殘酷競爭，但這無助於提振私部門信心，並導致投資突然停滯，在這種情況下，降低利率和放寬信貸條件不太可能產生多大效果。

美國對中國出口產品徵收的高關稅，卻被中國對其他國家出口的激增所抵銷。不幸的是，這些國家大部分製造業落後，國內需求疲軟，因此自身的經濟成長高度依賴出口，將被迫設置貿易壁壘，以抵抗中國出口的衝擊。北京當局聲稱，不該歸咎中國企業擁有驚人的競爭力，但這種說法掩蓋了中國政府對製造業的支持，以及對外國出口商全面進入中國市場的限制。

