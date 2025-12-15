〈財經週報-台股熱點〉半導體拚命建廠 無塵室工程股成高價股

無塵室工程股前三季營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

受惠AI（人工智慧）驅動半導體先進製程與先進封裝大擴產，加上地緣政治引發各國建立在地化供應需求，跨國建廠盛行，帶動無塵室工程股在手訂單水位高，未來2至3年挹注營運成長可期；進入認列營收高峰的第四季，亞翔 （6139）、聖暉*（5536）、漢唐 （2404）、洋基工程 （6691）等，11月營收紛創同期新高或仍呈現高檔水準，帶動股價相繼成為高價股，12月以來，股價更是漲幅各超過1、2成不等。

隨著AI基礎建設持續推進，加上邊緣運算使裝置產品規格升級，市場調查皆預估2026年全球半導體市場將年成長率達兩位數，未來幾年將持續邁向1兆美元的產值規模。受惠於全球晶片自主化浪潮與AI驅動先進製程、先進封裝積極擴產，對無塵室和機電整合工程的需求旺，帶動無塵室工程股大接國內外訂單，各家廠商在手訂單水位邁向高水準，例如亞翔的在手訂單破2,000億元新高，洋基工程受惠於單一超大訂單，今年底在手訂單也推升至550億元新高，估計都可支撐未來2 到3年的營收認列，明年營運成長動能明確。

請繼續往下閱讀...

進入認列營收高峰的第四季，亞翔受惠於工程進入施工高峰期，11月合併營收85.09億元，月增20.35%、年增幅達169.57％，累計前11月營收已達672.37億元、年增9.5％，創同期新高紀錄；漢唐11月合併營收69.94億元，月增11.6%，年增100.4%，為同期新高，因正在投入進行的專案所帶動，累計前11個月合併營收587.99億元，年增39.1%，為同期次高；聖暉*11月合併營收達37.3億元，月增16.4%、年增20.03％，創歷年同期新高，前11月合併營收達374.34億元、年增40.84％，創歷年同期新高水準。

業績成長與營運展望樂觀，無塵室工程股相繼成為高價股，漢唐上週五收盤價達946元，亞翔收559元，聖暉*收827元，洋基工程收613元，自12月以來，股價漲幅各超過1、2成不等，表現搶眼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法