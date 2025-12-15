〈財經週報-時事求是〉看2025 也看2026

重大財經新聞反映了當時社會關注的重心，當全球投資人在4月對對等關稅的強烈失望，對比年末回顧時恢復的淡然態度，可以發現經濟自然的適應與修正能力超出想像。（美編合成圖）

■魏錫賓

過去1年全球經貿衝突不斷，不過股市卻屢創新高，位在川普風暴中心的美國，經濟金融表現依然持穩，使全球經濟不致於失速。從2025年的重大事件及結果可以發現，預期與現實經常不一致。2026年依然如此，現實可能比不上預期。

美國總統川普在2025年1月就任後，下達多項關鍵命令，改變美國能源、移民等政策，4月初提出的對等關稅，尤其震撼全球，不僅美國聯準會（Fed）對前景沒有信心，當時各國的經濟預測單位及國際經濟組織，也均調降今年經濟成長率的預期；不過，年中過後，隨著美國的通膨率並未明顯升高、失業率也僅溫和上升，股市又常居歷史高點，且經濟表現依然穩健，使得各界信心逐漸恢復。聯準會最新的經濟預測，並上調明年美國經濟成長率在2%以上。

川普效應逐漸被消化，而在同時間左右著金融市場走勢的AI相關產業，則仍在爭論中快速發展。股市振盪雖然加劇，卻從美中衝突、關稅對抗的經貿陰影中走出新高。台灣總體面尤其有好消息，經濟成長率屢屢突破預期，攀上罕見的高點。

國際貨幣基金（IMF）在2024年10月時預測2025年亞洲經濟成長4.4%，台灣僅2.7%，不僅不如全球平均的3.2%，更遠低於印度的6.5%，且排在中國的4.5%及香港的3.0%之後。後來台灣科技表現被發現，即使因關稅爭議，而使IMF在2025年4月下修全球平均經濟成長率為2.8%，但上調台灣2025年經濟成長率至2.9%，在10月公布的經濟展望中，更再度調高至3.7%，只是還不如亞洲4.5%的平均值，甚至比不上全球的3.2%。

然而，AI動能還是被低估。主計總處在11月底預測台灣2025年經濟成長7.37%，較8月時的預測上修達2.92個百分點；連續2年超過5%的高成長，更是金融海嘯後首見，也是繼2020年之後，再在全球名列前茅。

重大財經新聞反映了當時社會關注的重心，可以從中看出實質改變2025年經濟、貿易及金融市場的結構或政策方向的事件，也通常是受到矚目的熱門新聞。從2025年的重大財經新聞可以發現，是AI帶動半導體供應鏈的強勢，並拉動了台灣的經濟，而這一動能在2026年仍未止歇。

川普、AI與台積電，應仍將是財經話題中心。在2026年，擔任美國總統的川普，將會繼續衝撞全球傳統的經貿關係，而AI領域的擴展也還不會停歇；然而，有些發展則待緊密觀察，譬如：乘著AI旋風而狂飆的台積電，雖不會停止成長，但到底能飛得多高？可以帶領科技業、台灣經濟脫離基期表現過強的羈束嗎？

回顧今年，是為了展望明年。將全球投資人在4月對等關稅出爐的強烈失望，對比年末回顧時恢復的淡然態度，可以發現經濟自然的適應與修正能力超出想像。2026年依然如此，只是修正方向不一定一樣。

