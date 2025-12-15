〈財經週報-10大財經新聞〉10大財經新聞出列 川普、台積電雄霸2025

美國就業市場成長放緩、失業率上升，聯準會（Fed）9月做出降息1碼。（路透）

前言︰

2025年邁入尾聲，川普在4月宣布實施對等關稅，震驚各國，加劇全球動盪不安，《自由時報》整理10大財經新聞回顧，包括︰台美關稅談判；台積電宣布加碼投資美國1000億美元；台積電兩度爆發重大洩密案；聯準會啟動降息循環又來了；今年經濟成長創15年新高；台股站上2萬8創新高；黃金、比特幣波動劇烈；輝達北士科用地爭議；綜所稅免稅額、扣除額再調高。

台積電董事長魏哲家宣布將在未來數年內將加碼投資美國1,000億美元，加上原來投資650億美元，共投資1,650億美元。（彭博）

1.川普4月拋對等關稅 震撼全球

美國總統川普在4月2日「解放日」公布所謂的「對等關稅」，震撼全球市場；在數兆美元蒸發後，川普宣布除10%基礎關稅外，各國對等關稅暫緩90天實施。在年末之際，川普的關稅震撼彈似乎逐漸塵埃落定。

根據川普首波公布的對等關稅，日本24%、韓國25%、台灣32%、中國34%、泰國36%、柬埔寨49%、歐盟20%。不過，若加上先前因芬太尼問題課徵的20%關稅，中國關稅高達54%；隨後中國宣布反制，雙方你來我往，最後美國對中國進口產品課徵145%關稅，中國對美產品課徵125%關稅。

今年5月，美中在瑞士日內瓦首度召開貿易談判，美國宣布將中國關稅降至30%（含芬太尼關稅），而中國降低美國關稅至10%。川普10月底與中國國家主席習近平在釜山會面後，進一步宣布取消中國10%芬太尼關稅，並將降至10%的對等關稅展延1年，若加上川普第一任期對中國施加的關稅，美國對中國產品平均課徵47%關稅。

美國迄今已與許多國家達成貿易協議，包括課徵歐盟、日本、南韓15%關稅、英國10%、印尼與菲律賓19%、越南20%、墨西哥25%、加拿大35%，印度因大量採購俄羅斯原油而被課徵50%關稅，為全球最高。至於台灣暫時性對等關稅稅率為20%。（編譯魏國金）

2.台美關稅談判 經部加碼因應關稅措施

台美關稅談判僅差臨門一腳，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮日前表示，對等關稅調降並不疊加「機率非常高」，同時爭取232條款能有多項目獲最優惠待遇，但232調查涉及產業範疇複雜，尚在文件往來階段，達成初步共識後預計台美會有第6次實體會議。

為協助業者因應關稅影響，經濟部編列460億元辦理支持產業4大措施，解決業者資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局。研發轉型補助提供研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助每家最高500萬元，產業聯盟最高4,000萬元，其中設備購置費不得超過全案總經費40%，並支持製造業優先採購國產設備，例如廠商購置全新國產設備最高補助200萬元，產業聯盟購置全新國產設備最高補助1,600萬元，目前申請業別以以金屬機電業最多，其次為民生化工業。

經濟部也提醒企業多利用「產創條例」第10條之1加速數位與淨零的雙軸轉型，修正後的子法已上路，投資抵減適用範圍除保留智慧機械、5G系統及資安項目外，新增AI及節能減碳項目，且授權使用軟體認列為無形資產者也納入投抵適用範圍，投抵金額天花板由10億元提高為20億元。

海外布局方面，經濟部貿易署本月公布明年公協會與個別廠商國際參展補助申請計畫，年底截止申請，廠商參展補助由4萬至6萬元調為12萬至16萬元，公協會參展補助由9萬至16萬元調為18萬至25萬元。

另，經濟部持續祭出產業數位化升級輔導計畫，今年除推出協助製造業導入AI化的製造業AI應用開發及擴散計畫外，也針對石化業祭出明年度「智慧石化安全升級補助計畫」，透過基礎感測技術和物聯網（IoT）技術提升工廠的安全管理透明度與設備營運效率，或透過數據分析、生成式AI等技術自動化決策，提升工廠整體營運效率，例如協助工廠預測和防範安全風險。（記者廖家寧）

3.台積電加碼1000億美元 總投資美國1650億美元

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）董事長魏哲家今年3月初與美國總統川普在白宮會面，雙方宣布台積電在未來數年內將加碼投資美國1,000億美元，加上原來投資650億美元，共投資1,650億美元，合計將建6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心。台積電擴大投資美國，引起全球矚目。

為消除國人的疑慮，相隔幾天，總統賴清德與魏哲家在總統府召開記者會。針對在美國擴大投資，魏哲家說明，主要原因是為了回應客戶需求，美國增加投資1000億美元不會影響對台灣的投資，台積電還會繼續在台灣蓋廠，還要請政府協助找地，往後幾年仍會繼續投資建廠。

今年以來，台積電陸續在新竹與高雄建2奈米廠，近期還將在台南增加投資2奈米廠，中科也動工建1.4奈米廠，嘉義與台南則持續建先進封裝廠，這都證實魏哲家所言不假。

因應地緣政治崛起，台積電於5年前宣布赴美國投資，美國廠第一期廠區直到去年第4季才開始量產，採4奈米製程生產；第二期廠區已完工，正在建置廠務設施，預計2027年第3季採3奈米製程開始生產；第三期廠區已提前啟動，將切入2奈米與A16製程。台積電預計在亞利桑那州設立一個超大型晶圓廠(Gigafab)，正在尋找第二塊大型土地，以支援未來的擴產需求，預計到2030年，美國製造的2奈米以下先進製程產能占比將達30%。（記者洪友芳）

4,先進技術遭覬覦 台積電2度爆發重大洩密案

台積電（2330）技術領先全球，先進製程已進入「一個人的武林」，遙遙領先英特爾、三星，但也因競爭優勢大幅領先，持續擴產商機龐大，技術製程商機陸續遭覬覦，今年8月爆發2奈米洩密案，3名洩密工程師依涉犯「國家安全法」及「營業秘密法」被起訴；7月底甫退休的前資深副總經理羅唯仁，10月底傳出前往競爭對手英特爾擔任執行副總裁，並疑似帶走大批先進製程機密資訊，被台積電向智慧財產及商業法院提告違反競業禁止及營業秘密法等，兩起事件皆引起震撼，也凸顯台積電內控須強化。

因應國際客戶對AI晶片的旺盛需求，台積電2奈米進入前所未有的大投資擴產，昂貴的蝕刻是晶圓廠關鍵製程重要設備，也是美日大廠分食訂單的龐大商機所在。東京威力科創（TEL）負責銷售的陳姓工程師為求工作表現，找上台積電老同事吳、戈姓工程師透過遠端登入公司系統，拍攝製造流程圖大批機密資料照片，做為改善蝕刻機台設備的參考依據，但拍攝太大量被台積電資安人員發覺有異，經內部調查並提告，高檢署經調查後，將陳、吳、戈3名工程師首度依違反國安法起訴。

羅唯仁曾在英特爾任職，在台積電待了21年，經過8年的延退，直到今年7月底才以75歲高齡從台積電退休，9月中並獲頒工研院院士榮譽，台積電與業界人士以為他會回美國過退休生活，沒想到他旋即疑似「帶槍投靠」英特爾，引發台積電提告，高檢署並搜索羅在台的住處、扣股票及不動產，此事件後續發展勢將受業界關注。一般認為，工程師洩密案至今並未顯示資料流向第三方，羅唯仁帶走大批機密資料則是未知數，儘管他個人影響力有限，但卻凸顯台積電過度禮遇他引發後遺症，有必要針對高階主管補強內控機制。（記者洪友芳）

5.走出通膨陰影 聯準會加速降息

儘管通膨仍走高，但美國就業市場成長放緩、失業率上升，致使美國聯準會（Fed）9月做出降息1碼（0.25個百分點）的決定，距離上次降息已時隔9個月。Fed之後也在10月、12月各降息1碼，使美國基準利率降至3.5%~3.75%區間。

美國商務部日前公布因政府關門而延後出爐的9月個人消費支出物價指數（PCE），結果發現美國通膨並未因美國總統川普的高關稅政策而失控，反倒核心PCE年增2.8%，較8月減少0.1個百分點，並低於預期。該數據雖然高於2%目標，但增速降緩，讓Fed可以更聚焦於就業市場，Fed本月再降息1碼。

儘管美國總統川普將在明年初公布新任Fed主席，在政策上有利於降息。不過，高盛報告指出，隨著經濟成長重新加速、通膨降溫，明年上半年決策者可能放緩寬鬆步伐。

高盛首席經濟學家哈齊烏斯（Jan Hatzius）表示，明年的降息前景較不明確，在關稅衝擊降緩以及減稅、財政狀況改善下，預期明年美國經濟成長可達2%至2.5%，失業率略高於4.4%。他預測，明年1月Fed暫停降息，之後在3月、6月各降息1碼。（編譯魏國金）

6.AI商機帶動出口爆發 今年經濟成長創15年新高

由於AI需求強勁，台灣出口持續暢旺，今年出口確定飆破6,000億美元、貿易出超有機會破1,500億美元，均遠超過預期，帶動今年GDP（國內生產毛額）大幅上修，主計總處11月底預測今年GDP成長7.37%、上修2.92個百分點，創15年新高。不過，11月出口續寫驚奇，財政部預估第4季出口將較主計總處最新預測高出150億美元，預料今年GDP將再上修，有機會挑戰8%。

根據財政部統計，11月出口640.5億美元、續創史上新高，年增56%、為近15年半最大增幅；前11月出口5,784.9億美元、年增34.1%。財政部表示，11月出口再次帶來大驚喜、甚至是震撼，主因全球經濟維持穩定、AI及高效能運算商機蔓延、進入年終採購旺季等，且今年台灣出口已三度超越南韓，且領先差距擴大至30億美元，出口實力擴大，這是過去30年不曾見，今年出口、進口及出超等，均改寫歷年新高。

主計總處說明，AI需求持續成長，明年需求還是存在，今、明年出口均大幅上修，加上普發現金效益反映在今年第4季及明年第1季，因此GDP大幅上修。不過，目前出口表現集中在AI相關產品，但傳產因基期較低、中國開始控制產能等，明年「應該不致於繼續差下去」。

由於台灣經濟成長強勁，加上匯率因素等，主計總處預估今年人均GDP約3萬8,748美元，繼去年人均GDP超車日本後，今年將再反超南韓，台灣人均GDP超日趕韓，且明年人均GDP可望首度突破4萬美元大關。（記者鄭琪芳）

7.出口飆破6000億美元 GDP有機會挑戰8％

美股帶頭引領全球股市向上，與美股連動最密切的台股，在國安基金9度護盤下，不僅10月單月狂漲逾2,400點，11月3日更一口氣收在2萬8,334.59點，改寫歷史新高紀錄。根據證交所統計，截至10月底為止，累積總開戶數達到1,366萬2,156人，同創歷史新高。

台股創新高當日，盤勢震盪高達344點，最後權值王台積電（2330）尾盤拉高上漲10元、收在1,510元，戲劇化的推升指數、寫下新高紀錄。不過，台股創新高後賣壓浮現，11月18日台股收盤暴跌近700點，連2萬7,000點大關都失守，嚇壞不少散戶，所幸12月開始台股多頭氣盛，再度站回2萬8,000點之上。

保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷認為，台股具備多重利多，像是晶圓龍頭大廠CoWoS訂單爆滿，以及美國降息、年底作帳行情啟動、美國對結束烏俄戰爭的協議接近達成等，有望帶動指數於年底前再次挑戰新高。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，觀察近期台股盤面，機器人、航運、金融族群活躍，大型電子權值股輪動，大盤仍在高檔區間整理，多檔機器人與散裝航運類股出現攻高，顯示市場資金對「題材+趨勢」偏好仍強，台股維持「強勢震盪、輪動為王」的節奏，即便短線雜音仍在，但長線機會將更清晰，值得逢回布局。（記者張慧雯）

8,全球股市震盪走高 黃金、比特幣波動劇烈

美國總統川普實施全面性的對等關稅，引發中國祭出反制措施，以及川普無視美國通膨隱憂，不斷施壓美國聯準會（Fed）降息，加上美國政府停擺，今年全球股市震盪走高、黃金和比特幣價格波動劇烈。

川普4月初宣布實施全面性對等關稅，中國隨即對美國進口商品祭出相對關稅，全球兩大經濟體爆發貿易戰，導致全球股市劇烈震盪。以美國標普500指數為例，今年4月8日曾跌至波段最低4,982.77點，較2024年底大跌15.3%。

不過，隨著美中達成貿易戰休兵協議，加上Fed於9月、10月降息，美國政府結束停擺，標普500指數強力反彈，10月29日創下歷史新高6,890.59點，從波段低點的漲幅高達38.3%。

金價也呈類似走勢，4月8日創下波段低點2,558.6美元，之後隨著Fed降息預期升高而開始反彈，並在10月20日當天升破4,300美元大關。近期金價雖然回檔至4,200美元附近，但高盛預測，2026年年底上看4,900美元。

比特幣在4月9日創下7.5萬美元波段低點，較2024年底大跌18.8%，但在10月7日漲至12.4萬美元歷史新高，從波段低點的漲幅高達65.7%。不過，近期比特幣又因ETF套利退潮與美元流動性急縮等因素而跌至9萬美元附近。（編譯盧永山）

9,輝達北士科用地爭議 北市盼春節前與簽約

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今年5月來台參加COMPUTEX，宣布輝達台灣辦公室地點選定為北市士林，後經證實為北士科T17、T18基地。但新光人壽已在2021年取得該處長達50年地上權，為此新壽、北市府和輝達三方展開長達半年的僵局，直到11月21日新壽董事會確定和北市府解約。

在黃仁勳對外宣布前，北市府在今年1月即私下向新壽提議合意終止長達50年的北士科T17、T18基地地上權契約，但北市府提出的合意終止條件，並未涵括新光人壽未來的預期收益，因此新壽在考量股東和保戶權益下，不同意合意終止。

今年5月，新光人壽與輝達就直接移轉地上權的方案達成共識並簽署MOU，待北市府同意後即可辦理。但北市府認為此方式與契約不符且恐有圖利嫌疑，不予同意。新壽也和輝達協調，回到原契約執行，由新壽蓋完建物再移轉給輝達，但輝達反對，希望自行興建。

新壽兩度函請北市府啟動地上權契約規定的協調機制，共尋最佳解決方案，未獲北市府同意；輝達方面也無意展延和新壽的MOU，於是新壽10月22日召開董事會，授權董事長魏寶生與北市府處理合意解約。

經整理相關成本支出單據，新壽提出解約金44.7億元，遭北市府刪減3,000萬元，最終確定44.34億元報議會備查；新壽也在11月21日召開臨時董事會，通過合意解約。北市府估計明年農曆春節前能和輝達完成簽約。（記者吳欣恬）

10,綜所稅免稅額、扣除額再調高 696萬戶受惠

全民大減稅！財政部公告2025年基本生活費調高3000元、至21.3萬元，預估202萬戶受惠，減稅利益129億元、增加12億元；且立法院三讀通過長照扣除額由12萬元調高至18萬元，受益戶數35萬戶、減稅利益約10億元，明年報稅就可適用。另，因物價漲幅達調整門檻，財政部公告2026年度綜所稅免稅額、扣除額、課稅級距等調高，後年報稅適用，受益戶數約696萬戶、減稅利益144億元。

財政部說明，綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距及退職所得定額免稅金額，每遇CPI較上次調整年度累計達3%以上時，按上漲程度調整；2026年度適用的CPI已較上次調整漲4.13%，因此綜所稅免稅額調高4千元、至10.1萬元，標準扣除額調高5千元、至13.6萬元（有配偶者27.2萬元），薪資所得及身心障礙特別扣除額調高9千元、至22.7萬元。

財政部指出，經上述調整後，在外租屋的單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、四口之家（租屋且扶養2名6歲以下子女）年薪168.5萬元，三代同堂（租屋且扶養1名70歲以上適用身障及長照扣除額及2名6歲以下子女）年薪224.35萬元，均可免繳綜所稅。

另，綜所稅稅率級距分別調高2萬至21萬元不等，調整為所得淨額61萬元以下適用稅率5％、61萬至138萬元適用稅率12％、138萬至277萬元稅率20%、277萬至519萬元稅率30％、519萬元以上適用稅率40％。以適用稅率5%為例，稅率級距由59萬元調高至61萬元，將可減稅1,400元。（記者鄭琪芳）

