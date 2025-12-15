〈財經週報-財經焦點〉第16屆「您的一票，決定愛的力量」 3580萬助141家團體

第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉辦捐贈典禮。（台新銀行提供）

記者高嘉和／台北報導

由台新銀行公益慈善基金會、王月蘭慈善基金會、台北市艋舺龍山寺、中華民國老人福祉協會、中華電信基金會、台灣尤努斯基金會及國立中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心聯合舉辦的第16屆「您的一票，決定愛的力量」公益票選活動，13日舉辦捐贈典禮。現場由雲林新光社區發展協會率新光布馬舞開場，基隆市社會處處長楊玉欣及臺東縣社會處處長陳淑蘭蒞臨現場，本屆共捐出3,580萬，計141家團體及個人獲頒公益基金，獲獎率逾5成。

台新銀行公益慈善基金會執行董事鄭家鐘表示，活動是台新與新光金控合併後，首次公益盛會，平台加入新光的能量，定會為社會創造更大價值。活動因應物價上漲，提高「社會福利」領域捐助金額至1,920萬元，活動總投票數仍有53萬3,660票，近28萬人參與。鄭家鐘進一步說明，本屆活動計270家團體及個人參與票選，共有141家團體獲得公益基金及資源，發出3,580萬，總得獎率逾5成。

王月蘭慈善基金會執行長歐陽龍認為，愛的力量平台發揮影響，讓人參與並感到幸福。台北市艋舺龍山寺董事長黃書瑋鼓勵社福團體勇於自我行銷。首次加入社福領域的老人福祉協會，理事長韓春菊分享獲獎提案多運用自然輔助療法重建長輩生活。中華電信基金會經理張嘉芳發現今年獲選提案囊括兒童、青少年到銀髮族的數位培力。台灣尤努斯基金會董事長蔡慧玲表示基金會將持續合作深化社會企業影響力。

公益傳播基金會執行長唐平榮則鼓勵青年創作為公益發聲。獲公益傳播短片獎余尚諮在拍攝長輩過程中深受感觸，並將關注焦點轉向自家長輩，呼籲社會正視家庭內部的世代關懷。

