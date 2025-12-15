〈財經週報-財經焦點〉致力金融創新 凱基銀行連3年獲國家品牌玉山獎首獎

凱基銀行勇奪玉山獎全國首獎，由總經理林素真(第二排左二)代表接受總統賴清德接見表揚。（凱基銀行提供）

記者高嘉和／台北報導

凱基銀行致力推動創新金融服務，再度獲國家級獎項肯定！凱基銀行以業界首張加密貨幣信用卡「凱基銀行幣享卡」一舉奪下第22屆國家品牌玉山獎最佳產品類全國首獎殊榮，本月11日由總經理林素真代表接受總統賴清德接見表揚，肯定企業在產品及服務的卓越表現，這亦是凱基銀行連續3年獲頒國家品牌玉山獎全國首獎。

凱基銀行總經理林素真表示，近年來加密貨幣備受全球市場關注，在國內主管機關積極建立虛擬資產的監管架構之下，打造合規及保障投資人的健全金融市場環境。凱基銀行身為國內首家提供虛擬資產交易所服務的銀行，為滿足國內加密貨幣投資客群的需求，創新推出業界首張「凱基銀行幣享卡」將消費跟理財結合在一起，透過信用卡消費點數轉換成加密貨幣，降低民眾進入門檻，以更輕鬆、安全、透明的方式參與加密貨幣市場。

凱基銀行亦看好數位資產未來發展，日前除了獲准「虛擬資產保管業務試辦」之外，更與全球最大美元穩定幣發行商Tether簽署合作備忘錄（MOU），推動跨境金融及虛擬資產應用的創新發展，展現數位金融領域的領導地位，並響應金管會推動虛擬資產法規的政策趨勢。

凱基銀行近年來積極推出數位金融創新服務，並持續擴大企業核心影響力，已連續3年榮獲國家品牌玉山獎全國首獎殊榮。其中包含以數位創新協助金融弱勢族群取得合理費率的「普惠金融信用貸款」金融服務；快速、方便即時的「智能客服荷包君」打造優質顧客體驗；運用AI及大數據的「商戶欺詐暨合規AI偵測系統」有效落實防詐及阻擋非法的網路交易，以及本次推出市場首張加密貨幣信用卡「凱基銀行幣享卡」，滿足國內加密貨幣投資客群的需求。

