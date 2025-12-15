〈財經週報-本週熱點〉央行利率估連7凍 聚焦房市管制

美國降息1碼，台灣不太可能升息，日本央行可能再度升息。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

聯準會（Fed）上週如預期降息1碼後，本週將有歐洲、英國、台灣以及日本央行等接力開會。其中，日本央行可能再度升息；中央銀行利率已經連續6季未調整，市場普遍認為，台灣經濟表現雖然優於預期，但產業發展兩極化情況嚴重，央行不太可能升息，也沒必要降息，政策利率續維持在2%水準機率最大，各界將聚焦房市管制何時鬆綁。

受到AI需求火熱、台灣今年以來出口屢創新高，表現優於預期，行政院主計總處日前將台灣今年經濟成長率預測值一舉上修至7.37%，創下金融海嘯、15年來最佳紀錄，也上修明年成長率至3.54%，預估全年通膨率為1.67%。

央行第三季理監事會議時預估今年經濟成長率4.55%、明年2.68%，隨主計總處數據出爐，央行總裁楊金龍日前在立法院財委會上已經預告，央行將會再度上調全年成長率預測值，並下調消費者物價指數年增率。

市場焦點將在央行房市管制措施是否調整。由於楊金龍在前一次理監事會議後曾表示，包括2020年以來的7波信用管制措施以及去年第四季開始實施的國銀自主總量管制將於年底資料出爐後，一併檢討。

根據多位國銀主管表示，央行近期廣泛收集資料，針對換屋族簽署切結書情況也多方徵詢業界實務辦理情況，至少2家公股銀主管認為，央行房市管制初步有成效，不太可能此時全面鬆綁，是否在自住、換屋族貸款上提供更多彈性，有待觀察。

其中，在國銀自主總量管理部分，不止一家銀行表示，因承作較多新青安或年底交屋潮湧入，無法達成先前向央行提出的目標，央行已給予彈性空間，可以持續調整，因此，預期明年仍將持續自主管理，多家公股銀對於明年房貸成長也多抱持保守態度，將重心放在擴展企業的放款增加。

