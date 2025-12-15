〈財經週報-投資觀點〉2026年投資展望 AI供應鏈熱潮主要成長引擎！

按市值排名的國家

■呂正傑

第三季經濟成長率上修

台灣經濟成長率大幅調升

主計總處最新預估，2025年GDP成長率大幅調升至7.37%，創下2010年以來新高紀錄，主因在於AI人工智慧以及出口表現強勁，其中2025年前3季經濟成長率修正為5.45%、8.01%、7.64%，遙遙領先美日歐元等主要經濟體。

台股市值晉升全球前十大

美國股市規模遠大於所有國家，超過第二名6倍以上，不僅市值第一，公司數量也最多，市場深度最完整。台灣市值排第10，但列榜公司數相對少，代表集中度高，因此台積電、鴻海、聯發科等大型權值股對大盤的影響力更高。

投資策略聚焦台股AI供應鏈

整個AI產業包括製造組成伺服器的晶片和關鍵零組件的上游、伺服器代工廠的中游，以及軟體服務公司的下游 :

上游供應鏈（AI技術研發及硬體製造）:

1.GPU（圖形處理器）

2.CPU（中央處理器）

3.DRAM（記憶體）

4.矽智財（IP）

5.先進製程晶圓代工

6.封測測試

7.網通

8.伺服器管理晶片（BMC）

9.高速傳輸IC

上游供應鏈（關鍵零組件）:

1.電源供應器

2.散熱

3.伺服器電路板（PCB）

4.銅箔基板（CCL）

5.載板（ABF）

6.伺服器機殼

7.連接器

中游供應鏈（伺服器製造及組裝）:

1.伺服器品牌廠

2.伺服器代工廠

下游供應鏈（軟體服務及AI應用）:

1.大型雲端服務業者

2.AI公司

AI供應鏈分布而言，上游廠商類型最多、相對投資機會也比較多，觀察重點在運算能力、記憶體帶寬與傳輸效率的全面提升。

GPU與CPU需因應更大型模型而加速迭代；DRAM與高速傳輸IC則需支援更高頻寬與更低延遲。先進製程與IP的成本、良率與供給量將直接決定整體算力成長速度。封測、BMC與網通則是AI伺服器部署與維運的核心基礎。

零組件需關注高功耗AI伺服器帶來的電力、散熱與訊號完整度要求。PCB、CCL、ABF的高速材料需求提升；連接器則朝更高頻、更低延遲設計演進。

整體策略上，AI革命正在重塑全球科技版圖，台灣成為全球AI供應鏈的重要陣地，掌握產業供應鏈定位，將是投資人布局AI商機的關鍵。

（作者為永豐金證券公司協理）

