〈財經週報-投資觀點〉科技讓距離更近 eCounter實踐永續願景

■李慧雯

為了讓投資人能享有更即時且便利的股務服務，集保結算所近年來持續推動數位化轉型。自民國97年規劃建置電子投票平台以來，110年再經主管機關核准建置股東會視訊會議平台，讓股東能更彈性參與會議。隨著永續與減碳趨勢興起， 112年另推出股務事務電子通知服務，進一步落實無紙化作業。至今年（2025年）5月，更創新推出「股務事務e櫃台（eCounter）」平台，讓股東可隨時線上申辦各項服務，強化與投資人的互動交流，也展現企業落實ESG永續發展的決心與責任。

為增進我國電子簽章的普及運用，修正電子簽章法於113年5月15日經總統公布施行，考量各股東可依據前揭規定向各發行公司提出以電子文件及電子簽章申辦股務事務，基於市場整體效益、避免重工建置及節省公司成本，金管會爰責成集保結算所建置「股務事務e櫃台」，無償提供股東及發行公司使用，實踐普惠金融理念。

以往股東辦理股利帳戶變更等資料異動，須依各股票標的前往不同股務代理機構臨櫃或以郵寄方式辦理，作業繁複且耗時耗力。

股務事務e櫃台（eCounter平台）建置後，股東可透過線上方式隨時辦理相關申請，不受地點與時間限制，操作便利，快速又安心！

系統結合電子憑證 確保個資安全

系統結合電子憑證進行身分驗證與數位簽章，保障股東申辦資料之機密性，確保個資安全無虞。

股務事務e櫃台（eCounter平台）落實 ESG 理念，透過線上化流程減少紙本浪費、降低碳排放，並結合自動化審核機制，讓作業更有效率，同時推動永續與數位化並進的新時代。啟用至今已超過2000家上市櫃、興櫃公司簽約使用，股東透過eCounter申辦股務案件已突破2萬筆，其中股務自辦公司簽約作業已全數達成、約八成之代辦股務公司已完成加入，市場反應熱烈且持續增加中。eCounter平台是我國電子簽章制度修法後第一個大規模應用實例，也是智慧政府與永續金融的重要里程碑，持續透過「股東e服務」，打造永續普惠的數位股務生態系。

eCounter平台採分階段上線，現行優先推動PC版之股東開戶及基本資料變更功能。股東可前往TDCC股東e服務（https://stockservices,tdcc.com.tw)）點選股務事務e櫃台，備妥電子憑證，完成身分確認，註冊及E-mail驗證，即可線上開戶及申辦股東基本資料變更。

（作者為兆豐證券股務代理本部經理）

