〈財經週報-投資趨勢〉告別「邊走邊看」 聯準會正式啟動「護航模式」

■洪慧珊

隨著時序步入歲末年終，全球投資人屏息以待的聯準會（Fed）12月利率決策會議（FOMC）終於塵埃落定。Fed 如市場預期降息一碼，將聯邦基金利率下調至 3.50% 至 3.75% 區間；然而，相較於降息本身的動作，我們認為本次會議釋放出的訊號更為關鍵：聯準會的政策邏輯已出現結構性轉變，從過去依賴數據的「邊走邊看」（Data Dependent）模式，正式轉向更具前瞻性與主動性的「護航模式」（Escort Mode）。這一轉變，將為 2026 年的股債市多頭行情奠定堅實基礎。

上調經濟、下調通膨：金髮女孩經濟的延續

解讀本次會議的經濟預測摘要，最令人驚喜的亮點在於聯準會對基本面的信心。在最新的預測中，官員們將2026年的GDP成長率預測從原先的1.8%上調至2.3%，同時將核心 PCE 通膨率預測從2.6%下調至2.5%。

這是一個極為強勢的組合訊號。通常在降息週期中，央行多半是為了因應經濟衰退風險而被迫寬鬆；但此次 Fed 在上修經濟成長預期的同時，卻下修了通膨預期，這意味著美國經濟正處於投資人夢寐以求的「軟著陸」甚至「不著陸」的擴張階段。

針對市場擔憂的關稅議題，聯準會主席鮑爾在記者會上明確指出，關稅帶來的通膨影響將被證明是暫時性、一次性的現象，且高峰預計落在 2026 年初。鮑爾發言有效淡化了市場對於「二次通膨」或「停滯性通膨」的焦慮，強化了市場對於通膨受控的信心。

重啟購債：流動性的「隱形護城河」

本次會議最值得留意的「政策彩蛋」，莫過於聯準會宣布自12月12日起，每月購買400億美元的短期國庫券（T-bills），這項決策為定義 Fed 轉向「護航模式」的核心證據。

從表面上看，點陣圖顯示2026年僅有1碼的降息空間，且聲明稿中刪除了「失業率維持低檔」的措辭，似乎暗示降息步伐將會放緩；然而，這正是聯準會高明之處：一方面透過放慢降息速度來保留政策彈性，避免通膨預期死灰復燃；另一方面，卻透過重啟購買短債，主動向市場注入流動性，以維持銀行體系準備金的充裕（Ample Reserves）。

聯準會記取了過去流動性緊縮導致市場動盪的教訓，選擇在流動性尚未真正枯竭前就預防性介入，這是一種「務實且聰明」的政策組合。「一手慢降息、一手給流動性」的操作，猶如為金融市場架設了一道隱形護城河，確保短端利率市場不會因為繳稅季節或發債洪峰而失序，顯示Fed已不再被動等待數據惡化，而是主動為經濟擴張護航。

資產配置展望：股債雙多，聚焦成長與收益

整體來看，12月的FOMC會議確立了美國經濟強韌的基本面，同時展現了聯準會靈活的政策手腕。鮑爾主席雖強調未來仍需觀察數據，但透過重啟購債與上修經濟展望，實質上已為市場注入了一劑強心針。

展望2026年，我們認為投資人應順勢而為。在聯準會的「護航模式」下，市場大幅修正的風險已顯著降低。建議投資人可採取「股債均衡」的策略，以美國成長型股票掌握資本利得機會，搭配投資等級債券鎖定收益機會，在通膨可控與經濟擴張的雙重利多下，迎接新一年度的投資契機。

（作者為FT投資級債20+（00982B） 基金經理人）

