〈財經週報-國際展望〉美國聯準會連三降，AI出口續揚，國際股市多頭持續

■王誠宏

聯準會12月降息1碼符合市場預期，其中經濟預估摘要（SEP）大幅上調2026年GDP預估至2.3%（原1.8%），並在失業率維持4.4%的背景下，下調通膨及核心通膨預估至2.4%（原2.6%）及2.5%（原2.6%），並配合2026年點陣圖僅降息1碼。然而考慮明年委員會潛在變化，預計2026年仍有2碼的降息空間。會後QA中鮑威爾表達目前就業市場未出現顯著裁員現象，且實質薪資為正，因此聯準會有充足空間等待和觀察經濟數據變化，預計明年將於3月及6月各降息1碼。另一方面，聯準會宣布即日起回購國庫券，將以每月400億的金額回購並維持數月，以維持銀行準備金充足水平，預計2026年初聯準會將進入溫和擴表階段，時間早於市場預期的2026年中。市場正向看待聯準會降息及擴表的政策，會後三大指數同步走揚，標普500上漲0.7%、10年期美債殖利率則下跌4個基點。展望未來，隨著連準回逐步放寬利率政策，預計2026年下半年就業市場與其他受高利率壓抑的產業將逐漸改善，且擴表期間將增加市場流動性，有助風險性資產的表現。

11月出口金額再次創歷年單月新高，年增率56%高於市場預期41%，其中電子資通占總出口比重已達80%，顯示本輪出口仍由AI相關產品出口帶動。進口月增大幅增加至22.3%，年增率則是來到23.5%，進口全面增長顯示內需在傳統消費旺季以及政府普發現金提振之下強勁復甦，貿易順差來到160億美元，較去年同期增加81.1億，貿易順差持續擴大台幣升值壓力漸顯。展望未來，我們認為1)關稅不確定性逐漸落地，2)聯準會貨幣政策趨向寬鬆，3)雲端建設持續增長帶動伺服器/記憶體/HPC出口增長，4)對中國AI禁令有望解除下電子資通出口在2026年仍可達20~25%增長，反觀非電子資通方面，因美國限制性利率/高關稅下，各國PMI仍在榮枯線下掙扎，使Non-AI部分復甦延宕，然全球景氣上行下非AI雖疲弱但不至於惡化，研判2026年低個位數增長，總結來看預估4Q25 出口YOY仍可達為43~48%，2026全年總出口預估增長20%，預計將持續帶動台股上漲動能。

俄烏漸趨停戰 將帶動重建商機 有利營建材料、基本資源類股

川普積極推動俄烏和談，俄烏雙方針對條款內容仍存在分歧，然而美烏代表自12月4日起開始連續多日討論，儘管目前仍未達成一致共識，但推進速度加快，加上兩國面臨日益沉重的經濟壓力，使市場預期烏俄和平在望。預計俄烏停戰將帶動戰後重建商機，有利營建材料、基本資源類股。

股市部分，聯準會逐步放寬利率限制，景氣穩步擴張，加上AI需求暢旺，美股將持續成長，可留意成長型類股加碼。債市部分，景氣回升，長端殖利率下方空間有限，建議高收優於投等優於公債。

（作者為國泰投信全球經濟與策略研究處副總）

