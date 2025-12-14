台股西進急凍》連5年零匯出 鴻海8年匯回收益1354億

根據最新統計，西進布局最大咖的鴻海，近八年來匯回投資收益，從僅約二十億元已大增至逾一三五四億元，光是今年短短三季就匯回三五七億元。（路透檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕川普一．〇時期啟動第一波美中貿易戰，台商避險除了採取「中國加一」的轉移產能策略外，也加速將投資收益匯回台灣。根據最新統計，西進布局最大咖的鴻海，近八年來匯回投資收益，從僅約二十億元已大增至逾一三五四億元，光是今年短短三季就匯回三五七億元；而匯回／匯出比最高的是裕隆日產，也就是回本了二十八倍，而正新、瑞儀與台光電等也都超過十倍。

匯回西進收益排行（資料來源︰股市觀測站製表整理︰記者高嘉和）

裕日車匯回524億 回本28倍

到今年第三季底，鴻海累積自台灣匯往中國投資金額達一九九二億元，穩居台股公司之首，但對中國投資風險增加，鴻海可說是「春江水暖鴨先知」，除了自二〇二〇年起西進「零匯出」外，也開始加速將投資收益匯回台灣，到去年底已累積匯回九九七億元、將西進逾半投資先收回，到今年第三季底又增至一三五四億元，回收投資比重上升到六十八％。

正新、瑞儀、台光電匯回逾10倍

汽車股的裕隆日產、橡膠股的正新，早在川普一．〇之前就開始陸續將投資收益匯回台灣，到今年第三季底，裕隆日產已匯回五二四億元、是西進投資金額的二十八倍，正新也累積匯回六二七億元，是投資金額的逾十八倍，電子零組件股的瑞儀、銅箔基板的台光電，也分別回本超過十四倍、十一倍。

經貿官員分析，隨著美中經貿加劇，台商不管生產基地遷移或資金匯出，都被中國緊盯，除非是清算、解散，「賺了就想跑」對所有中國台商來說，都將面臨難以明說的「壓力」，因此分散生產基地、加速匯回投資收益等，是只能做、不能嚷嚷。

