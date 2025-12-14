台股西進急凍》加速處分中國投資 西進增資多為填錢坑

台股公司赴中投資今年估將首度出現「倒退嚕」景況，且光是上市公司，今年前三季出售、清算、解散等原因處分中國轉投資事業就近二〇〇億元。（路透檔案照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台股公司赴中投資今年估將首度出現「倒退嚕」景況，且光是上市公司，今年前三季出售、清算、解散等原因處分中國轉投資事業就近二〇〇億元；值得注意的是，西進獲利能力越強的台股公司越不願加碼，而認列虧損或已虧到老本的公司，卻不得不持續匯出填補「錢坑」。

西進獲利越強 越不願加碼

從川普一．〇發起美中貿易戰後，上市公司明顯加速處分中國投資事業，二〇一八年底累積處分金額僅一〇三三億元，到今年第三季底已增至二三二四億元，不到八年，處分西進事業投資金額達一二九一億元，且川普二．〇後更是加速，今年前三季就增加一九三億元。

請繼續往下閱讀...

金融股是台股西進第二大族群、僅次於電子股。到今年第三季止，金融股累積自台灣匯往中國投資逾二五七〇億元，最積極的是富邦金達五三一億元，其次是國泰金的三四八億元、中信金的二五二億元，但這三家近年來都「零加碼」，前三季僅凱基金匯出約一．五億元，全年可望創下馬政府開放國銀西進以來，「錢進中國」的最低紀錄。

以今年前三季台股公司認列西進獲利前三十名來看，包括鴻海、台積電等指標公司，除了統一還持續匯出近十二億元，其餘全踩「煞車」、都未有新增匯出中國投資。

但持續加碼匯出的前十名，除了統一與聯發科外，其他要不認列虧損，不然就是「期末投資帳面價值」已低於「匯出投資金額」，也就是虧到老本，表面是「加碼」、實則是「填錢坑」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法