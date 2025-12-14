中國擬砸2.2兆 扶植國產晶片

彭博披露，為扶植晶片製造產業，中國考慮推出一項高達七百億美元的獎勵計畫。白宮AI沙皇薩克斯指出，中國可能為此拒絕採購輝達H200晶片。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博披露，為扶植晶片製造產業，中國考慮推出一項高達七百億美元（約二．二兆台幣）的獎勵計畫，這將是目前全球規模最大、由國家支持的半導體扶植計畫。白宮人工智慧（AI）沙皇薩克斯指出，中國可能為此拒絕採購輝達H200晶片。

白宮AI沙皇示警：北京看穿華府策略

在薩克斯的支持下，美國總統川普八日宣布允許輝達H200出售中國，讓美國競爭產品重回中國市場，以挑戰華為等中國科技巨頭。薩克斯十二日表示，他現在不能確定該策略是否奏效，因為「他們正拒絕我們的晶片，他們希望半導體自主」。薩克斯說，「你看到他們不想接受H200，因為他們想扶植、補貼華為，我們當初考慮出售落後晶片給中國，可以搶奪華為市占率，但我認為中國政府已了解這一點，因此不願批准進口」。

請繼續往下閱讀...

拒買輝達H200 補貼支持華為

H200於二〇二三年公布，去年開始向客戶出貨，是輝達Hopper系列產品，效能僅次於Blackwell系列，落後即將推出的Rubin兩代，落後輝達最新款晶片十八個月，是川普政府決定放行H200出口中國的原因之一。

知情者透露，中國官員正商議一項規模約在兩千億至五千億人民幣（八八三九億至二．二兆台幣）的半導體補貼及其他融資支持計畫，該案將獨立於現有政府資金計畫運作，比如規模五百億美元（一．五六兆台幣）的第三期「大基金」。

即使以最低額度來看，也接近美國晶片法提撥的資金，凸顯北京降低依賴輝達等外國晶片製造商的決心，也反映即使川普政府放行H200晶片，北京仍將持續支持華為、寒武紀等中國公司。若從最高金額來看，該計畫將是史上規模最大，由國家支持的半導體獎勵方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法