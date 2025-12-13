財經青紅燈》赴中國金檢非易事

從2019年開始，金管會已經停止前往中國執行金融檢查，由於明年也沒有編列預算，等於連續第7年無法赴中國金檢。圖為中國北京。（資料照，記者王孟倫攝）

新年度即將展開，台灣與中國的金融往來問題再度搬上檯面，究竟我方能不能親赴中國執行跨海金融檢查？答案是「明年沒辦法」。如果從當前政治局勢來看，恐怕短時間還難以重啟，畢竟牽涉層面太廣、變數太多，要赴中國金檢並非易事。

為何赴中國執行金檢難度重重？解讀金管會說明，一來是「預算有限」，也就是經費不足，因為出國跨海金檢要花錢，既然找不到可買單的方法，目前恐怕只能先取消喊卡；二是「對中國曝險持續下降」，講白點就是國銀對中國風險已有效減緩，可採用其他方法，來「替代」出國實地金融檢查。

回顧過去，受到疫情影響，我方金管會自2019年起被迫暫停赴海外實地金檢，後來雖然疫情已經獲得控制，但禁令卻沒有一起解除，明年預算亦未編列相關費用；也就是說，明年是連續第7年無法實地赴中國執行金融檢查，金管會人員已經多年未踏上中國。

金融監理的方式有很多種，例如若沒有實地金檢，會改採在台灣總行的檢查替代；或海外分行提供書面報告，或是會計師報告、內部稽核報告等，透過日常監理來達到目的。問題是不論怎麼替代，「實地跨海檢查」理當更為直接且明確，若無法親自抵達當地，監理效果必然會打上折扣。

話說回來，能不能或要不要赴中國執行金檢，不單只是金融監理的層面，這還涉及敏感的兩岸議題，更需要對岸願意配合，無法操之在我。但有關兩岸金融監理，我方應該要繼續爭取跨海實地監理為原則，該爭取的還是要繼續爭取。（王孟倫）

