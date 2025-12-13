盤勢分析》年底作帳期 中小型股出頭天

台積電上檔遭遇壓力，台股再度呈現上漲量縮格局。（資料照）

甲骨文財報拖累美國科技股回檔，所幸昨日費城半導體指數與那斯達克指數開低走高，台股在經歷前天創高後壓回的巨震後，昨日多頭重新整隊，市場資金集中在記憶體、台積電（2330）相關供應鏈、PCB、低軌衛星、矽光子等相關個股，華邦電（2344）股價一度漲停，再創波段新高；反觀電子權值股表現平平，台積電上檔遭遇壓力，台股再度呈現上漲量縮格局，加權指數終場上漲173.27點，收在28198.02點，重新收復5日線，成交量約4860億元。

凱基證券分析，台股前天開高走低收長黑，KD指標也轉為交叉向下，接下來下檔須關注10日均線是否有守，大盤創新高後獲利回吐賣壓加重，因此，操作上不宜過度追價，盤面持續關注營收繳出佳績且股價維持在短期均線之上相關強勢股。

統一證券指出，台股前天創新高後遭遇短線乖離修正，資金轉往中小型股，法人年度作帳行情進入最後關鍵期，預期台股高檔震盪盤堅、類股輪動，操作建議低接不追高，布局業績題材股與AI相關族群為首選；下檔觀察10日線能否守穩，若能守穩有利多方再挑戰新高，一旦失守則整理時間恐拉長。

三大法人昨同步買超、合計買超約255.2億元，其中外資買超166.2億元、投信買超14.7億元、自營商買超74.2億元；外資台指期淨空單昨減少1976口，累積外資台指期淨空單約2.9萬口。（記者卓怡君）

