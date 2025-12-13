運價強彈 短線仍有空間

運價指數止跌翻漲。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海貨櫃出口運價指數（SCFI）大漲108.83點至1506.46點，週漲幅7.78%，四大航線全數上漲，其中遠東到地中海線大漲19%，遠東到美西、美東線漲幅也都逾14%。

市場人士指出，美國耶誕節與新年檔期前的主要補貨作業大致完成，美國進口端出貨動能明顯轉弱，中國出口端整體裝載率約落在70%至90%，市場貨量尚未全面回溫。

請繼續往下閱讀...

針對後續運價走勢，海運卓越聯盟（PA）已公布12月15~21日統一運價為美西航線約2350美元，美東航線約3250美元。市場對此看法分歧，不過船公司近期普遍釋出撐價意圖，短線運價約有300至400美元的小幅反彈空間。

從需求面觀察，整體出貨動能仍相對有限，短期內美西航線不易突破2350美元關卡。業界認為，較為明顯的漲勢，仍有待明年農曆年前貨量回溫與船公司運力調控配合。

最新出爐的運價，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）為1538美元，週漲幅9.85%；遠東到地中海線每TEU達2737美元，週漲幅19%；遠東到美西線每FEU（40呎櫃）運價為1780美元，週漲幅14.83%；遠東到美東線每FEU為2652美元，週漲幅14.55%。近洋線的遠東到東南亞每TEU為556美元，週漲幅2.39%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法