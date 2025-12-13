飆股幕後》清洗設備出頭天 世禾12月大漲近4成

半導體設備零組件清洗與再生修復廠商龍頭廠世禾。（取自官網）

記者洪友芳／特稿

半導體設備零組件清洗與再生修復廠商龍頭廠世禾（3551）昨股價開低走高，上漲3元，收217元，本週最高來到218元，創掛牌來新天價。受惠半導體帶旺營運，世禾明年展望樂觀成長，並將擴增新廠，近期在三大法人齊買超帶動下，股價連9漲、累計漲幅近4成。

世禾主要從事半導體、光電等大廠的設備零組件清洗與再生修復服務，設備以物理氣相沉積（PVD）、化學氣相沉積（CVD）為主，因PVD設備會有許多貴金屬，世禾也從事貴金屬回收及買賣，還有零件備品買賣與庫存管理。

預估未來可能到美設廠

目前清洗與再生修復廠區包括台灣8座、中國4座、新加坡1座，目前尚無到海外再擴廠計畫，但法人預估未來有可能到美國設廠。

世禾自掛牌以來，年年獲利，今年前三季營收21.45億元、年增13%，台灣比重上升至86%；毛利率36%，稅後淨利3.44億元、年增24%，每股稅後盈餘6.12元，營收與獲利雙創同期新高。其中，第三季營收7.45億元創單季新高，每股稅後盈餘2.07元。

展望明年，世禾預估受惠AI需求，穩步成長可期，並將優於今年，2027年即使景氣有波動也不致於比今年下滑。

去年第三季啟用新廠，預期明年第一季起開始放量，明年還要再找現有廠房增加一座新廠，缺工問題是最大隱憂、電力是較大的變數。

外資12月以來累計買超世禾7832張、投信買超650張、自營商買超308張，三大法人合計買超8790張，推升世禾股價，其中，外資持股達17.68%，較上月底的4.96%顯著增加。

