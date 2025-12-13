飆股幕後》遠紅外線鏡頭逐年成長 今國光4個月漲1.5倍

今國光股價盤上震盪。圖為董事長陳慶棋。（資料照）

記者歐宇祥／特稿

光學鏡頭廠今國光（6209）在11月底法說會中釋出營運正向展望，營收核心遠紅外線鏡頭前景正向，帶動股價再向上，12月已漲近15%，昨日股價也開高走高、早盤即攻上漲停鎖死，終場以65.3元作收、上漲5.9元，是逾19年來高點。今國光股價本波從8月初的26元起漲，昨收65.3元，4個月大漲1.5倍。

今國光董事長陳慶棋日前指出，今年遠紅外線鏡頭成長顯著，未來10年都會有不錯的成長，明年成長會勝過今年；且今國光今年營運持續增溫，11月營收4.08億元，月持平、不過年增達73%，前11月累計營收32.4億元、年增48%，表現不俗，也成近日股價動能。

今國光總經理陳義方也說明，遠紅外線鏡頭的首要應用為無人機、獵槍用瞄具、車載與測溫鏡頭等領域，正持續出貨。因應用領域的需求不墜，將持續帶動元件需求成長，加上今國光產能與中系大廠舜宇相當、並規劃持續擴產，遠紅外線鏡頭未來仍將擔綱公司主要的獲利來源。

近日AI、AR（擴增實境）眼鏡前景頗受矚目，Google明年將推出2款AI眼鏡，有望帶動供應鏈營運。今國光除遠紅外線鏡頭外，近幾年也發展AR眼鏡商機，已在新竹設立光波導、光引擎研發中心，並布局AR眼鏡與餅乾鏡頭（Pancake Lens）等光學零組件，期待未來成為新的成長引擎。

8月以來，外資合計買超今國光逾1.5萬張，融資也增加約1萬張，是今國光本波股價大漲的主要推手；不過近2日今國光當沖成交量都達萬張以上，占比近6成，投資人應留意後續股價波動。

