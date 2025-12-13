成長引擎之一 華城明年AIDC占營收逾10%

華城總經理許逸德表示，AIDC（AI資料中心）是華城未來重要成長引擎之一，已接訂單金額逾新台幣120億元。（資料照，記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕重電龍頭廠華城（1519）昨召開法說會，總經理許逸德指出，華城外銷比重已超過55%，目前關稅公司約負擔3成，但受關稅影響的訂單只會到2026年；而AIDC（AI資料中心）更是華城未來重要成長引擎之一，已接訂單金額逾新台幣120億元，今年占營收約5%、明年將占逾10%。他也認為，重電市場仍是供需不平衡，到目前為止並沒有明確反轉跡象。

許逸德認為關稅的影響，主要看產業別與產品，目前20%的關稅，華城和客戶友好協商、約吸收其中3成，而關稅僅影響2025與2026年訂單，2027年、2028年訂單已知關稅影響，將關稅計入成本中，他預估今年獲利可維持去年水準。華城前11月營收達205.34億元，已超越去年全年。

請繼續往下閱讀...

許逸德說，相較於歐洲同業交期需要4年，華城約2.5到3年，重電產業有資本、技術、取得顧客信賴等三大特質，華城已是美國17州電力公司的核心供應商。

重電市場仍供需不平衡

華城明年重要成長動能包括外銷、AIDC、強韌電網與綠能四大領域，今年前10月台電占華城營收比重約28%，外銷則達57%。華城執行長許逸晟分析，全球都知道算力是國力，歐洲、東南亞有搶建置熱潮，變壓器熱潮也會同樣程度增長。

華城目前有中壢、觀音二廠、觀音三廠與台中廠四個生產基地，完成小、中、大、超大變壓器集中生產，許逸德透露，觀音二廠光是把產能集中，產值就可增加逾3成。但華城仍有擴廠計畫，觀音三廠的B廠今年底完工、明年投產，台中廠擴廠明年初動工，2027年第二季完工，預計台中廠產能將可翻倍。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法