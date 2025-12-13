國泰金控力挺社創採購 7度獲Buying Power首獎

國泰金控以行動支持社會創新，第七度贏得「卓越領航獎」首獎佳績，由國壽協理廖昶超代表出席領獎。（國泰金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕經濟部中小及新創企業署十二日舉辦二〇二五年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎，國泰金控整合集團力量，透過採購社創服務與商品，以行動支持社會創新，第七度贏得「卓越領航獎」首獎佳績。

今年度國泰金控再度偕國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信，積極落實責任採購原則，年總累積與二十三家「社創企業」合作，社創企業採購金額突破二．三億元，相較去年成長近四倍，展現國泰力推責任消費的承諾。

國泰自二〇一八年起積極參與「Buying Power」計畫，為第七度榮獲首獎，透過採購商品與服務的過程，深入了解社會創新組織背後的理念與堅持，並逐年發掘、攜手優質社創夥伴共創更好，迄今累計採購社創商品及服務已逾四．五億元，採購項目多元，包含員工教育訓練、保戶服務、VIP活動、交通接駁、辦公大樓溫室氣體盤查與清潔服務等。其中社創服務類採購金額占比八十九％，社創商品採購金額占比十一％，顯見國泰以實際行動支持社創企業，一起發揮影響力共創更好。

國泰人壽從內部推動人才培育，包含職涯諮詢服務、AI實體課程，到外部提供保戶服務與推廣活動，透過多元管道支持社會創新組織發展，實踐責任消費；國泰世華銀行在採購流程中，優先選用具環保認證、綠色標章的產品或支持社會企業，截至今年，社創企業採購金額較去年同期顯著成長近五倍。

國泰產險採購多元社企商品，涵蓋永續顧問服務、清潔服務、印刷品等，其中永續顧問服務包含ISO 二〇四〇〇永續採購指南輔導、ISO一四〇六四溫室氣體盤查、溫室氣體盤查議定書範疇三及PAS二〇六〇碳中和輔導費用，以實際行動支持弱勢就業與環境友善。

