墨西哥新關稅》鴻海+電子五哥布局 台墨雙邊貿易額3年翻4倍

台商墨西哥投資概況（資料來源 : 經濟部製表 : 記者林菁樺）

〔記者林菁樺／台北報導〕墨西哥國會通過對亞洲逾一四〇〇項產品課徵五％至五十％不等關稅，鋼鐵、紡織、汽車等被視為是重傷害產業，而台灣的電子五哥、鴻海等科技廠商早已紛紛布局墨國市場，根據經濟部統計，今年前十一月台墨雙邊貿易總額達二四二億美元，近三年約有近四倍爆炸性成長；經濟部強調，墨國正式法案內容尚未公布，將持續密切追蹤。

台墨雙邊貿易額大幅成長（資料來源 : 經濟部製表 : 記者林菁樺）

經濟部：密切關注墨關稅法案

因全球供應鏈重組、高科技需求增加等，電子五哥廣達、緯創、仁寶、英業達、和碩等為降低關稅風險、貼近北美市場需求，已將部分產線移至墨西哥，台墨雙邊貿易規模在短短數年出現爆發式成長。

根據統計，去年台墨貿易總額為一〇八億美元，其中台灣對墨出口七十九億美元，自墨國進口二十九億美元；至今年前十一月雙邊貿易總額更達二四二億美元，台灣對墨出口二一一億美元，自墨進口三十一億美元，是二〇二三年全年六十三億美元的近四倍。

台墨雙邊貿易額推升主要來自高科技產品需求爆發、美國市場備援生產地與台商投資帶動貿易互動等三大關鍵；經濟部統計，台商在墨國投資包括電子製造服務組裝AI（人工智慧）伺服器、電動車用中控模組、筆電、網通設備，汽車零配件則有車燈模組、方向盤動力馬達塑件射出，與機械、紡織等。

截至今年第一季統計，台商在墨國投資已有二七六家，累計投資金額超過五十一億美元，是環太平洋亞洲國家投資墨國第四位，台商在墨國總僱用員工更逾七萬人。

