劍指中國洗產地 墨西哥祭50%關稅

墨西哥參議院三日投票通過對未與墨國簽署貿易協議的亞洲國家、逾1400種產品課徵5至50％新關稅，其中中國產品受創最大。墨西哥總統薛恩鮑姆四日表示，此舉並非專門針對中國，該新法旨在促進在地生產，保護墨西哥的汽車、紡織等產業。（歐新社）

非自貿夥伴國的服飾、汽車等逾1400種產品 面臨5～50％新關稅

〔編譯魏國金／綜合報導〕墨西哥參議院三日投票通過對未與墨國簽署貿易協議的亞洲國家、逾一千四百種產品，包括服飾、金屬、塑膠、鋼鐵與汽車、汽車零組件等課徵五％至五十％新關稅，其中中國產品受創最大，新關稅將於明年一月一日生效。

中國、南韓、印度將受影響

墨西哥總統薛恩鮑姆四日表示，此舉並非專門針對中國，包括南韓、印度等未與墨西哥簽署自由貿易協議的國家都將受影響，該新法旨在促進在地生產，保護墨西哥的汽車、紡織等產業。

她說，「我們的目的不是要與世界任何國家產生衝突，我們高度尊重中國」。墨西哥財政部估計，新關稅明年將為墨國帶來近五二〇億披索（五七四億台幣）額外收入。

中國商務部聲明呼籲，「希望墨西哥盡速糾正這種單邊主義與保護主義的錯誤作法」，該聲明說，墨西哥此舉「嚴重損害中國在內相關貿易夥伴的利益」。

彭博報導，在薛恩鮑姆與美國總統川普展開高風險的貿易談判之際，該法案的通過，被認為有助於緩解美國對墨西哥鋼鋁等產品加徵的高額關稅。

川普曾多次指控，中國產品取道墨西哥，北運至美國以規避關稅，因此一再施壓墨西哥與其升高中國貿易壁壘的優先政策採取同一步調，加拿大去年也仿效美國，對中國電動車、鋼鋁課徵關稅。

中國對墨西哥維持鉅額貿易順差，根據中國海關數據，去年對墨西哥出口額較進口額高出七一〇億美元（約二．二兆台幣），如果中國決定報復墨西哥，銅礦與相關加工產品可能成為潛在目標，但基於銅礦對再生能源產業的重要性，墨國可能找得到其他買家。

中製汽車面臨最高50％關稅

中國汽車恐面臨墨國最高五十％的關稅，目前中國汽車在墨西哥的市占率高達二十％，而僅在六年前，該進口量幾乎為零。墨國汽車協會支持該法案，以期待保障本國汽車生產。

