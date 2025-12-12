突破中國壟斷 矽谷利用AI開發關鍵礦物

美國和英國的新創公司正利用AI來提高關鍵礦物探勘的成功率，將有助於削弱中國在關鍵礦物市場的優勢。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，在創紀錄的私人投資和人工智慧（AI）技術進步推動下，美國和英國的新創公司正利用AI來提高關鍵礦物探勘的成功率，並創造出可模仿關鍵礦物特性的金屬合金，一旦成功，將有助於壓低產出成本，削弱中國在關鍵礦物市場的優勢。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）關鍵礦物安全計畫主任巴斯卡蘭表示：「美國若要在關鍵礦物這方面取得進展，就必須依靠新創公司的創新。」

根據Pitchbook統計，今年創投公司已向美國關鍵礦物新創公司投入了破紀錄的六億美元。川普政府也斥資數億美元，入股稀土開採公司，還與烏克蘭、澳洲等幾十個國家達成協議，以確保關鍵礦物計畫的參與權。

總部位於加州奧克蘭的Brimstone，利用專門的化學技術與現成設備加工輝長岩等岩石，以生產鋁、鎂、鈦、氧化鋁等通常從中國進口的關鍵礦物，目前已從亞馬遜、微軟創辦人比爾．蓋茲在內的投資人取得大額融資。

史丹佛大學的一群學者和學生也創建了名為Mineral-X的團隊，利用AI幫助礦業公司改善鑽探結果。

英國新創公司Milvus Advanced則利用機器學習來創造可在實驗室生成的關鍵礦物替代品；該公司利用金屬鹽，將其溶於水，並與含有特定礦物所需特性（如耐久性或導電性）的其他成分混合，產生可以模仿鉑、銀與銦的新合金。

Milvus創辦人卡斯迪表示，她能以比市場價格至少低七十％的成本生產這些新合金，「要想與中國競爭，這是唯一的辦法」。

