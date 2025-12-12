韓媒認證！ 台灣崛起、南韓陷危機

台灣因在晶圓代工領域具有壓倒性競爭力，經濟迅猛成長。（資料照）

美中貿易戰改變JaKoTa

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《中央日報》報導，在美中爆發貿易戰後，曾被譽為東亞「JaKoTa」（日本、南韓和台灣的英文縮寫）的經濟格局正在改變。台灣因在晶圓代工領域具有壓倒性競爭力，經濟迅猛成長，日本出現從「失落的三十年」泥沼中走出的跡象，唯獨南韓深陷「危機」。

JaKoTa是日本、南韓、台灣的合稱，自一九九七年開始使用。這三個國家因擁有民主制度、成熟的高科技與製造業，被全球投資銀行作為新的經濟區塊概念使用。報導指出，JaKoTa曾利用鄰近全球最大市場中國的地利優勢加速成長，但隨著美中貿易戰導致全球供應鏈重組，格局開始發生變化；南韓與日本製造業在中國市場面臨競爭力衰退，台灣卻以晶圓代工產業為利器，開拓美國市場。

韓國中國經濟金融研究所所長全炳瑞形容，「台灣即使處於乾旱，也優先將農業用水調入半導體工廠，傾注了政府層面的全面支援，其結果如今正在顯現」。

亞銀估今年GDP 台7.3％、韓0.9％

報導指出，一九九〇年代曾是半導體領頭羊的日本，在二十一世紀的早期被南韓追擊，而如今南韓陷入需警惕台灣追趕的境地。台灣政府將今年經濟成長預估上調至七．四％，創下二〇一〇年以來最高值；亞洲開發銀行（ADB）也預測台灣今年經濟成長率將達七．三％，與南韓的〇．九％、日本的一．一％有著顯著差距。

22年來 韓人均GDP將首被台反超

從人均GDP（國內生產毛額）來看，台灣已於去年超越日本，今年確定將超越南韓。根據國際貨幣基金（IMF）數據，今年南韓人均GDP為三萬五九六二美元，較二〇二四年減少〇．八％，而台灣人均GDP預估為三萬七八二七美元，南韓將是自二〇〇三年超越台灣後，時隔二十二年來首次被反超。

報導另指出，日本出現擺脫長期低迷泥淖跡象。野村證券分析：「高市早苗內閣明確提出『日圓貶值』與『財政擴張』兩個關鍵字，這提升了日本的投資吸引力」；但南韓預計至今年將創下連續三年經濟成長率低於二％的紀錄，今年南韓經濟成長率將是自一九九八年以來首次被日本反超。

