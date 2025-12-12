盤勢分析》台股創新高 惟降息利多出盡

台股昨日早盤一度上漲167點再創新高，但獲利了結與解套賣壓大舉出籠，加權指數終場下跌375點。（中央社資料照）

台股大怒神再現！美國聯準會宣布降息一碼，並計畫購買短期國債，美股四大指數全面上漲，費半指數再創新高，台股昨日早盤跟著衝高，一度上漲167點，突破前高來到28568.02點，再創台股指數新高，但獲利了結與解套賣壓大舉出籠，短線降息利多出盡，加上甲骨文財報引發AI泡沫疑慮，那斯達克期指下跌逾1%，電子權值股台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）遭狙擊，台積電股價開高秒填息後持續走低，影響市場情緒，加權指數快速跳水，一度大跌416點，跌破2萬8千點，上下震盪逾583點，中小型電子股相對抗跌，加權指數終場下跌375.98點，收在28024.75點，告別5日線，成交量約5343億元。

啟發投顧副總容逸燊指出，人氣股主流仍在PCB、記憶體及CPO矽光子，觀察各類股主要領頭指標不可轉弱，中期支撐2萬7600點~2萬7800點同樣不可跌破，否則將再測試11月低點，可留意外資動向及台幣走勢。

群益期貨分析，外資期現貨悲觀布局，自營商選擇權呈現悲觀，月、週選保守看待，整體籌碼面保守格局。技術面來看，目前在12月5日低點位置不破下，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。

三大法人昨合計賣超約192.2億元，其中外資賣超189.7億元、投信買超22.4億元、自營商賣超24.8億元；外資台指期淨空單增加2379口，累積外資台指期淨空單約3.1萬口。（記者卓怡君）

