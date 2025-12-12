中菲行︰海運農曆年前有小旺季

中菲行董事長錢文君（左）表示，目前海運市場貨量雖然不多，但美國通路商庫存水位低，預期明年農曆年前可望有一波小拉貨潮。右為執行長施振昇。（記者王憶紅攝）

明年市況審慎樂觀

〔記者王憶紅／台北報導〕國際物流業者中菲行（5609）昨日舉行法說會，董事長錢文君表示，目前海運市場貨量雖然不多，但美國通路商庫存水位低，預期明年農曆年前可望有一波小拉貨潮，而預期紅海繞道而行、歐洲塞港問題未解下，全年表現可望與今年相當；空運市場在高科技、AI與電商貨物的需求下，推動亞太往北美、歐洲的空運持續成長，整體而言，審慎樂觀看待2026年市況。

錢文君表示，歐洲主要樞紐港仍面臨壅塞，加上改道繞過紅海與蘇伊士運河，使船期被拉長，且各地關稅與碳排相關制度，也讓成本結構更加碎片化，因此，部分亞洲－歐洲航線的運價，已從先前不合理的低價反彈，但部分跨太平洋航線仍面臨需求偏軟與價格壓力並存的局面。

錢文君指出，整體而言，2026年的海運市場並非由需求爆發所主導，而是由「運力往往不在需要的地方」與明顯的區域差異所決定。

空運的情況則截然不同。錢文君表示，空運需求主要來自AI伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商。「China+、Taiwan+」製造策略推動生產向東南亞與印度等地區轉移，因此帶動東南亞、台灣飛往北美、歐洲的空運量明顯成長。

錢文君指出，中國+1與關稅環境下，企業產能自中國延伸至東南亞、印度或墨西哥的製造業者，普遍面臨關鍵時刻運力不足、難以選定真正適合的第二倉儲或樞紐據點等問題，而這些正是國際物流公司所擅長，對明年營運抱持樂觀看法。

