楠梓電看旺明年 AI產品比重逾40％

訂單能見度直到明年上半年 拚營收回10年前高峰

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠楠梓電（2316）昨日召開法說會，楠梓電表示，客戶已要求擴充AI相關加速卡產能，AI訂單能見度直到明年上半年，公司積極轉型布局高階應用HDI板，今年前三季AI相關產品比重約33%，超越公司原本預估全年18%~19%的目標，明年AI相關營收占比可望突破40%以上，營運可望再成長，力拚營收回到10年前高峰，明年毛利率有望轉正，未來兩年將持續鎖定AI與HPC（高速運算）成長趨勢，進行設備調整與擴充，全力朝高階AI應用市場前進。

未來2年鎖定AI、HPC成長

楠梓電指出，目前AI相關產品主要為PCIe加速卡，終端客戶為AI資料中心大廠的組裝廠，由於AI資料中心需求強勁，為因應客戶需求，公司積極擴產，針對高速運算產品製程擴充新設備，預計明年第二季設備正式到位，並在第三季完成產能擴充，廠房仍有15%~20%空間，可再視需求進行擴充。

因高階產品比重提升，有望改善毛利率與獲利表現；有關人形機器人市場，目前已接單配合海外客戶生產，正在起步階段，營收占比仍低。

明年毛利率有望轉正

至於未來是否會再處分轉投資滬士電股權，楠梓電表示，短期不會再進行處分，滬士電已有H股掛牌計畫，先前處分滬士電部分股權主要用於楠梓電資本支出。

