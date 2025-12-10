財經青紅燈》人均GDP超日趕韓

受惠於AI成長紅利，在2024年經濟成長5.27%的高基期下，主計總處上修今年經濟成長率至7.37%、創15年新高；預估今年人均GDP（國內生產毛額）約3萬8748美元，繼去年人均GDP超車日本後，今年將再反超南韓，且明年人均GDP可望首破4萬美元。台灣經濟表現亮眼，近10年政府從減稅、補助、最低工資等著手，希望讓全民共享經濟成長果實，確有部分成效，但如何讓人民更有感，將是政府持續面對的挑戰。

台灣人均GDP接連超車日、韓，除了匯率因素之外，也與日、韓經濟成長趨緩有關。以日本為例，因日圓持續貶值，加上經濟成長停滯，導致人均GDP倒退，2021年日本人均GDP超過4萬美元，2023年降至約3.4萬美元，2024年再降至3.2萬美元，低於台灣的3.4萬美元。另，台灣人均GDP於2022年超過南韓、為20年來首見，後因南韓變更GDP計算基準而反超台灣；但南韓今年經濟低迷，人均GDP約3.7萬美元，低於台灣的3.9萬美元，再度被台灣超車。

今年台灣經濟成長率可望破7%，不僅續居亞洲四小龍之冠，也高於日本、美國、英國、歐盟等主要國家，更超過中國經濟成長目標5%；自2020年COVID-19疫情爆發以來，台灣經濟成長已3度超車中國，前2次分別是2020年及2024年。

儘管台灣經濟成長超車中國能否成為新常態尚未可知，但已開發國家經濟成長速度超過開發中國家實屬不易，除了全民共同努力之外，政府相關政策也有助益，期盼朝野共同守護這份得來不易的經濟果實，切勿因政治紛爭拖累台灣經濟表現。（鄭琪芳）

