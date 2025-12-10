熱門股》外資主力聯手買 穩懋爆量漲停

砷化鎵族群穩懋昨午盤後大單進駐，一路鎖死到收盤，終場成交量爆出3萬多張。（資料照）

外資與主力連2日聯手買超下，砷化鎵族群穩懋（3105）昨開盤不久就直衝漲停167元，雖然一度打開，不過，午盤後大單進駐，一路鎖死到收盤，終場成交量爆出3萬多張。

穩懋11月營收16.21億元、月增3.9%、年增29.6%，小幅優於預期。受美系手機備貨延續，Cellular（通訊）、其他業務將持續成長，Infra（基礎建設）業務受惠光通訊驅動IC需求穩健成長，整體來看預估第4季營收季增約1-3%；法人認為，目前穩懋營收獲利重回成長軌道，PA（功率放大器）族群正逢上修循環週期，短線股價相對強勢，維持「買進」投資建議。

請繼續往下閱讀...

觀察3大法人動向，外資昨日買超穩懋4827張、自營商買超912張，合計5739張，主力買超8334張，買超券商以凱基台北、港商野村、摩根大通為主；法人分析，穩懋股價11月以來大漲近6成，盤中當沖漸增、多空交戰，投資人追高宜謹慎。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法