盤勢分析》量能不出 指數以盤待變

台股加權指數昨終場下跌121.18點，收在2萬8182.6點，成交量約5201億元。（資料照）

費城半導體指數再創歷史新高，但昨日台股在逼近歷史新高前買盤縮手，前波高點套牢賣壓出籠，開盤小幅走揚後，短短不到10分鐘加權指數旋即翻黑下挫，上下震盪約233點，台積電（2330）、台達電（2308）、聯發科（2454）成壓盤重心，金融股扮演撐盤要角，中小型電子股表現較佳；雖然川普宣布允許輝達出貨H200晶片給中國，但AI概念股反應冷淡，資金集中在矽光子（CPO）、ABF載板、PCB及記憶體相關族群，記憶體族群指標華邦電（2344）上沖下洗，加權指數終場下跌121.18點，收在2萬8182.6點，成交量約5201億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，昨日台股量能回到5000億元之上，雖開高走低但僅是短線調節，包括記憶體族群剩華東（8110）強勢，其餘未能延續昨日大漲氣勢，PCB、記憶體及CPO仍為中小型股主軸，待新台幣走升外資才會回補權值股。

統一證券指出，台股目前技術面KD指標高檔鈍化，MACD的紅柱體持續放大，整體技術面正向，短線指數以5日線為下檔支撐，面臨前高壓力2萬8554點，前波套牢籌碼必有賣壓；後續量能若未達5000億元之上，預期指數將以盤待變，緩步震盪墊高，本週Fed利率決議及台積電營收視為指數創高關鍵。

3大法人昨合計賣超44億元，其中外資賣超58.8億元、投信賣超6.39億元、自營商買超21.2億元；外資台指期淨空單昨增加3964口，累計外資台指期淨空單逾3.14萬口。（記者卓怡君）

