華碩、仁寶伺服器 11月業績成長主旋律

〔記者卓怡君、方韋傑／綜合報導〕電子大廠華碩（2357）、仁寶（2324）昨公告11月營收，伺服器皆是業績成長主力，其中華碩營收668.8億元，月增0.8%、年增20.6%，累積今年1至11月合併營收6691.9億元，年增24.2%，AI伺服器扮演今年營收成長主力。展望第4季，華碩預估營收將較上季下滑，其中PC第4季營收將季減10-15%，較去年同期持平，零組件及伺服器季減5-10%、年增40-50%。

華碩指出，公司AI伺服器原本以東南亞第2線CSP（雲端服務供應商）為主要客戶，今年新增歐洲與美國第1線CSP客戶，AI伺服器第3季營收年增100%，占整體營收比重已拉高到20%，高於先前10%至15%目標，將對明年AI伺服器業務設定非常高的成長目標；至於DRAM記憶體大漲，至第3季季底為止約有4個月庫存因應，未來不排除適度調整價格。

仁寶11月營收為629.68億元，月增1.7%、年減21%，累計今年前11月營收為6915.48億元、年減18.28%。仁寶管理層表示，第4季PC與智慧裝置出貨節奏符合原先預期，伺服器與5G需求則維持成長，優於一般季節性走勢。

仁寶提到，第4季伺服器出貨「會成長一些」，不僅優於原預估的持平，亦顯示企業與資料中心需求仍有支撐力；5G業務同步成長，反映通訊與基礎設施拉貨持續，對本季營收結構形成一定支撐。

在產能布局方面，仁寶規劃北美新廠明年上半完成建廠，下半年正式啟用，主要承接L10與L11階段的整機櫃系統整合。亞洲產能目前以半製程與L6階段為主，而北美廠將聚焦後段更完整的整機組裝，整體分工將使伺服器產品線在明年下半進入放大量產階段。

