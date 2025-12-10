營收規模上看千億元 群創CarUX完成Pioneer收購

圖為Carux全方位「反射式成像技術」。（資料照，群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板廠群創（3481）旗下車載事業CarUX正式完成對日本Pioneer Corporation的收購，這是群創自三合一以來最大跨國併購案。Pioneer自12月1日起納入CarUX體系，群創董事長洪進揚指出，明年起CarUX將完整認列Pioneer營收獲利，合併後CarUX加上Pioneer營收上看千億元，每年營運力拚雙位數成長。

群創董事長洪進揚指出，CarUX合併Pioneer後營收上看千億元，每年營運力拚雙位數成長。（記者陳梅英攝）

合併帶來3大綜效 每年營運力拚雙位數成長

至於外界高度關注CarUX赴美IPO的進度。洪進揚坦言，因併購案使IPO時程遞延，但整合後包含客戶基礎擴大、產品線完整度提升、研發能力更戰略化、全球製造基地增加，反而有助於提升市場評價。

洪進揚說，此次合併可帶來3大綜效。第1，客戶與產品線互補，擴大全球市場占有率。CarUX以高階顯示解決方案見長，客戶集中在歐美高階車種，Pioneer則有75%客戶在日本市場，整合後可同步提升在歐美、日本與中國市場的滲透率。

第2，採購規模擴大帶來成本優化。洪進揚指出，面板、IC、光學模組、模具與機構零件等採購量大增，可提升議價能力並強化供應鏈韌性，採購綜效將逐步反映在毛利結構中。

第3，研發技術互補提升產品創新。CarUX深耕顯示技術，而Pioneer長期投入車用音響、導航、多媒體與HMI（人機介面）軟體。整合後跨文化、多區域的研發團隊能激盪更多創新，打造更沉浸、多元的車內體驗。

CarUX在台灣、中國設廠，Pioneer於日本、泰國、越南、墨西哥皆有據點，目前已啟動全球產能盤點，可配合客戶因關稅調整布局。而Pioneer具有高度消費者辨識度，短期將維持原品牌運作；CarUX則持續專注OEM／B2B市場。

