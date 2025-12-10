書劍集》今年最後一次降息

美國聯準會（Fed）本週再降息一碼的已預知行為，將不是使金融市場震盪的藉口。（法新社資料照）

◎歐陽書劍

美元是全球最重要的儲備貨幣、美股美債占有全球金融資產的高比例，環環相扣的國際金融市場，因此總是被美國的貨幣政策誘發出新的波動。美國聯準會（Fed）每一次調整政策利率，雖都會引發連鎖反應，但本週再降息一碼的已預知行為，將不是使金融市場震盪的藉口。

貨幣政策與經濟現狀、展望互為因果。二〇二〇年初肺炎疫情向全球擴散，在三月時，為了減緩經濟受到衝擊，聯準會急降政策利率至最低的〇至〇．二五％之目標區間；其後經濟隨疫情有數波起伏，然後在二〇二一年四月物價年增率突然跳升到四．二％，並隨著國際油價上漲、俄羅斯入侵烏克蘭而一路不回頭地向十％奔去，迫使聯準會於二〇二二年三月啟動壓制通膨的升息循環，到二〇二三年七月止，約以一年半的時間，經過十二次公開市場委員會（FOMC）會議，共調高政策利率五．二五個百分點，升息速度之快及幅度之大為數十年罕見。

自然科學中有許多現象呈現均衡或對稱，但經濟的發展雖有循環，起與伏卻總是佔據不同的時間長度。美國高政策利率維持約一年後，經濟及金融面出現過度緊縮的副作用，因此開始調降利率。從二〇二四年九月降息二碼起算，到本週FOMC歷經十一次會議，若加上此次再降息一碼，則接近一年半的時間，僅調降政策利率一．七五個百分點。

金融海嘯後的謹慎調升利率，以及本次通膨後的緩慢調降利率，都反映聯準會對經濟現狀的維持沒有十足把握，當時擔心稍有起色的景氣逆轉，此次顧慮不再穩定下降的通膨逆襲。

FOMC一年召開八次定期會議決定貨幣政策，其中在季末的四次會公布委員們對總體數據的預測值，九月時預測今年底政策利率的中位數是三．六％，就在本週再調降一碼的區間內。若沒有意外，金融市場也已經反應了政策效應。

除非遇到陡然而至的危機，經濟趨勢的轉向，都不在一夕之間；而人心雖善變，可是卻習慣於舊的思維。二者組成了最常見的羊群效應。在景氣一步一步地走向不同方向的過程中，多數人並不覺得投資行為需要相應的改變，然後突然之間，大家一起認為其實已經改變的環境真的不同了，並爭先恐後地修正行為。金融市場的意外，經常不在變動的當下。

