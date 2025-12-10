自由電子報
票券商公會攜手集保 首創永續發展票券

2025/12/10 05:30

票券商公會與集保結算所昨日舉辦永續發展票券成果發表會，金管會副主委莊琇媛（左六）、中央銀行副總裁嚴宗大（右六）、票券商公會理事長魏啓林（左五）與集保結算所董事長林丙輝（右五）等貴賓共同主持發表會儀式。（集保提供）票券商公會與集保結算所昨日舉辦永續發展票券成果發表會，金管會副主委莊琇媛（左六）、中央銀行副總裁嚴宗大（右六）、票券商公會理事長魏啓林（左五）與集保結算所董事長林丙輝（右五）等貴賓共同主持發表會儀式。（集保提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕由金管會及中央銀行指導，票券商公會與集保結算所合作推動的「永續發展票券」制度，九日舉辦永續發展票券成果發表會，金管會副主委莊琇媛及中央銀行副總裁嚴宗大共同出席發表會儀式，象徵台灣金融市場除資本市場之永續發展債券外，貨幣市場永續發展票券的上路，完整了台灣金融市場之永續發展地圖，對台灣永續金融市場發展具指標性意義。

成果發表會以「推動綠色轉型，實踐永續未來」為主題，呼應金管會二〇一七年綠色金融行動方案，及二〇二四年綠色及轉型金融行動方案，揭示發展各類永續金融商品。金管會副主委莊琇媛致詞時，特別感謝票券商公會與集保結算所，首次將短期資金工具的商業本票與永續目標完整結合，對台灣市場意義深遠。

票券商公會理事長魏啓林表示，為發展台灣貨幣市場的綠色金融業務，票券商公會與集保結算所這次共同推出的「永續發展票券」制度，透過票券商公會訂定自律規範，與集保結算所建置資訊傳輸與揭露平台，確保制度嚴謹透明，並與國際永續標準接軌。

集保結算所董事長林丙輝表示，為協助票券商和企業輕鬆完成永續發展票券發行作業，集保結算所提供了穩定、高效的後台服務，企業從計畫書、評估報告到發行後報告上傳，承銷票券商審核確認及最後投資人揭露部分，皆透過集保平台完成。

在票券商公會、集保結算所的共同努力，及金管會、央行等主管機關的指導下，終於讓台灣貨幣市場首次擁有綠色金融商品，以永續發展融資性商業本票而言，也是世界首創。

