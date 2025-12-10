偷天換日走私輝達晶片 美逮2中國人

美國司法部八日宣布，兩名中國男子因涉嫌走私價值至少一．六億美元的輝達（Nvidia）H100和H200晶片至中國而遭拘捕。（路透資料照）

恐關數十年 罰數百萬美元

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國司法部八日宣布，兩名中國男子因涉嫌走私價值至少一．六億美元的輝達（Nvidia）H100和H200晶片至中國而遭拘捕，若罪名成立，兩人將面臨數十年的監禁和數百萬美元罰款。

美國司法部表示，檢方指控居住在紐約的四十三歲中國公民龔凡月（音譯，Fanyue Gong）和五十八歲的中國裔加拿大公民袁本林（Benlin Yuan），分別與一家香港物流公司和一家中國AI科技公司的員工合謀，規避美國出口管制。檢方估計他們至少從二〇二三年十一月就開始合作。

檢方指控這兩名中國男子經營走私網絡，涵蓋了由四十三歲的許浩（音譯，Alan Hao Hsu）經營的休士頓公司和美國各地多個倉庫，這些倉庫在出貨前，將H100和H200上的輝達標籤替換為虛構的Sandkyan品牌。許浩已於十月認罪，承認協助中國業者非法獲取輝達晶片，並收受約五千萬美元匯款。

檢方稱，龔凡月及其同謀透過代購者和中間人取得輝達晶片，並謊稱這些貨物是為美國或台灣、泰國等第三國的客戶準備的。

德州南區聯邦檢察官甘傑（Nicholas Ganjei）在聲明中表示：「『守門人行動』揭露了一個複雜的走私網絡，該網絡透過將尖端AI技術輸送給那些企圖利用這些技術、損害美國利益的人，威脅著我們國家的安全。這些晶片是AI優勢的基石，也是現代軍事應用不可或缺的一部分。」

