出口驚喜 11月640.5億美元續創高

近1年台灣出口統計

年增56％、連25紅 今年第3度超車南韓 全年出、進口將同創新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕出口大驚喜！財政部昨公布十一月出口六四〇．五億美元、改寫史上新高，年增五十六％、連續二十五個月成長，且創近十五年半最大、也是歷年第三大增幅；累計前十一月出口五七八四．九億美元、年增三十四．一％。財政部表示，十一月出口表現相當亮麗，為今年第三度超車南韓，且領先差距擴大至三十億美元，今年出口確定破六千億美元、出超有機會破一五〇〇億美元，雙雙改寫歷年新高。

全年出口6000億美元、出超1500億美元估雙破紀錄

十一月進口則為四七九．七億美元、亦為歷年單月新高，月增二十二．三％、年增四十五％；前十一月進口四四〇六億美元、年增二十三．五％。出、進口相抵，前十一月出超一三七九億美元、年增六三四億美元。

財政部統計處長蔡美娜表示，預估十二月出口六一〇億至六三二億美元、年增四十％至四十五％，將連三月破六百億美元，第四季出口較主計總處預測高出約一五〇億美元，今年出、進口將同步創歷年新高。

蔡美娜指出，十一月出口再次帶來大驚喜、甚至是震撼，可歸納三大因素，包括全球經濟維持穩定、AI及高效能運算商機蔓延、進入年終採購旺季。她說，今年台灣出口三度超越南韓，出口實力擴大，這是過去三十年不曾見，且十一月對美出口占比升至三十八．一％、為逾三十六年新高，美國躍升我國最大出口市場趨勢應會延續。

主要貨品中，十一月資通與視聽產品出口年增一．七倍、電子零組件增二十九．三％，且出口值均為單月新高；塑橡膠及其製品則年減十三．六％，主因市場需求疲弱及海外產能過剩；前十一月電子零組件、資通與視聽產品出口占比合計七十三．七％，出口併計年增五十一．八％，其餘貨類僅增一％。

前11月對美出口占比35年新高 中港24年新低

另，十一月對五大市場出口同步擴增，對美出口二四四．二億美元、年增一．八倍，雙創單月最佳；對歐洲、東協分別增三十六．八％及三十一．五％，對中港出口一六二億美元為三年半新高、但年增十六．五％在五大市場敬陪末座。前十一月對美出口增七十三．四％最多，對東協增三十七．四％次之；對美出口占比升至三十．四％、為近三十五年新高，對中港占比降至二十六．八％、為二十四年新低。

