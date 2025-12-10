長照特別扣除額提高到18萬 明年報稅適用

所得稅法修正案昨三讀，長期照顧特別扣除額提高至18萬元，明年5月報稅適用。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院會昨三讀通過「所得稅法第十七條條文修正案」，將長期照顧特別扣除額由每人每年十二萬元提高至十八萬元，追溯至今年一月一日起實施，明年五月報稅適用，財政部初估一年減稅利益約十億元，約卅五萬申報戶受惠。

現行所得稅法第十七條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除十二萬元。民進黨、國民黨、民眾黨等多位朝野立委，認為台灣社會快速老化，長照特別扣除額應提高，以減輕長照家庭經濟負擔，分別提案提高至十八萬、廿萬、廿四萬及卅六萬元不等。

請繼續往下閱讀...

院會三讀通過修正案，將綜所稅長照特別扣除額由十二萬元調高至十八萬元，並追溯自今年一月一日起實施，明年五月報稅就可適用。

財政部官員表示，今年八月外籍看護新政策上路，八十歲以上免巴氏量表可申請聘用外籍看護，不過，即使申請外籍看護，還是要符合衛福部公告須長照的資格，才能適用長照特別扣除額。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法